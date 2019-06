Vinteren vil ikke gi slipp i nord

– Det vil være glatte og vanskelige kjøreforhold til og med natt til onsdag på fjellovergangene og deler av Finnmark, sier Rune Skoglund, sier vakthavende meteorolog i Tromsø, Rune Skoglund.

Selv om kalenderen viste 10. juni så var det snø på fjellovergangene i Finnmark. Flere steder måtte brøytemannskapene koble på brøyteplogen igjen etter en kort ferie.

Meteorologen og mange finnmarkinger opplyser også at det ikke er uvanlig at det kommer snø i juni i Finnmark.

– Det er helt vanlig, sier den vakthavende meteorologen.

Meteorolog Rune Skoglund kan opplyse at det blir varmere flere steder i Finnmark på tirsdag, men at det vil være lurt å sjekke værmeldinga før man skal kjøre over fjelloverganger. Foto: Privat

Måtte ut på brøyteoppdrag

I Nordkapp ble Europavei 69 mellom Skarsvåg og Nordkapp stengt på grunn av dårlige kjøreforhold.

Løvland Maskin & Transport AS som er stasjonert i Honningsvåg opplyser at det var mellom 10–15 cm med nysnø på veistrekningen. Det var også flere turister med bobiler og motorsykler som ikke var skodd med vinterdekk på veien.

Over Båtsfjordfjellet måtte også brøytemannskapene ut på oppdrag. Der hadde det også lagt seg snø på veien.

Selv om det var snø på veien, så opplyste mannskapet til Jan Nylund & Sønner as at det ikke var behov for å stenge fylkesvei 891, men at de som er ute å kjøre må kjøre etter forholdene.

Jan Nylund & Sønner a/s ifra Båtsfjord har også vært ute å brøytet snø i dag. De tok dette bildet på vei over Båtsfjordfjellet. Foto: Jan Nylund & Sønner a/s

Fortsatt flere dager med null grader

Selv om meteorologene ser en bedring i været flere steder i Finnmark de kommende dagene, så vil ikke vinteren helt gi seg i enkelte områder.

Fram til onsdag vil det på vidda være noen steder det kommer under null grader. Det derfor anbefalt at folk som skal ut å kjøre er skodd for forholdene.

– Vi ber folk være skodd etter forholdene, skriver politiet i Finnmark på Twitter.

Meteorologen er uansett optimistisk på vegne av finnmarkingene i tiden som kommer.

– Det vil bli litt høyere temperaturer i morgen, så er det verste unnagjort, sier Rune Skoglund om været i resten av fylket.

Stortingspolitiker Ingalill Olsen skriver på Facebook at det ikke er uvanlig at det kommer snø i Pinsen, og hun trekker fram værbegrepet, «Pinseria». Foto: NRK

«Pinseria»

Stortingspolitiker Ingalill Olsen (Ap) fra Havøysund var en av dem som omtalte snøværet i Finnmark 2. pinsedag. Olsen kom kjørende over Hatter, og hun skriver på Facebook at det ikke er så overraskende at det kom snø akkurat nå.

For det heter «pinseria» når det kommer snø i pinsen. Eldre generasjoner har kalt kjølig vær på denne tiden av året for pinseria.

– Vi har også ei Reinkalv-ria, men siden vi så mange små reinkalver på vår tur så er disse to riene forhåpentligvis sammenfallende, skriver Olsen videre på Facebook.

Meteorolog Rune Skoglund kjenner også til dette værbegrepet.

– Det er normalt at pinsen kommer tidligere, og det har en lei tendens å bli en kjølig periode rundt pinsen her i nord. Så det er en grunn til at eldre folk har gitt det et navn, sier Skoglund.

– Så det er noe i det, ettersom det har fått et navn.