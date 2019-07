– Vi dro ut på en kompistur for å fiske storfisk, og holdt på hele dagen, sier Bilal Saab (20) fra Hasvik på Sørøya.

Gjengen fikk sju kveiter på mellom 20 og 60 kilo.

– Og så, helt på slutten av dagen, røska det til noe jævlig på min stang, forteller Saab.

Det er krefter i dyret fra bunnen. Foto: privat

– Hugget kjentes ikke så veldig stort med en gang. Men etter kanskje 20 sekunder var det bom-stopp! Jeg fikk ikke snøret verken inn eller ut, og trodde det hadde satt seg fast. Men så skjønte vi jo det at det var en skikkelig stor fisk vi hadde med å gjøre.

Det var bare 30 meter dypt der gjengen fisket, men likevel tok det en halvtime å få den opp.

Personlig rekord

Kjempekveita er neste om bord. Foto: privat

Kveita Saab hadde fått på kroken var hele 209 centimeter lang, og veide 124 kilo. Det er personlig rekord for Bilal, som har fisket i hele sitt liv, og som til daglig jobber som fiskeguide i fisketurismebedriften Big Fish Adventure.

– Det var flere tusen stangtimer bak den kveita der for min del. Og det var så sinnssykt deilig å endelig få den store fisken som vi har prata om, og drømt om, siden vi var guttunger. Endelig satt den! Det var tidenes brøl som slapp ut da. Det var helt vanvittig!

Kveita er også sesongbeste for fisketurismebedriften han jobber i.

Det finnes ingen offisielle fangststatistikker på største kveiter tatt av yrkesfiskere.

Men den 6. oktober i 2007 fanget fiskeren Tom Richard Kristiansen en kveite på 314,5 kilo. Den ble tatt i garn utenfor Sørøya i Vest-Finnmark, skriver iFinnmark.

Monsterkveiten var cirka tre meter lang og én meter bred.

Verdensrekorden for kveite tatt på stang er trolig satt av tyskeren Reinhard Wuhrmann, som fisket et beist av en fisk på 245 kilo utenfor Senja i Troms i 2011.

Det skal ha tatt flere timer for tyske Reinhard Wuhrmann, å hale beistet i land. Lengden på kveita var 255 centimeter. Foto: bnps.co.uk

Badefisk

Da Bilal og kompisgjengen hadde klart å sveive kveita opp mot ripa av båten, og fikk festet en kveitekrok i underkjeven på den, fikk de kjenne på kreftene til sværingen.

– Da alt hadde roa seg litt ned, så skulle jeg trekke et tau gjennom(se bilde, journ.anm.), slik at den ikke trenger å ha kroken i munnen så lenge, og da gjorde kveita et stort røkk, så jeg fikk et svært kutt i langfingeren og måtte på legevakta og sy fem sting etter at vi kom i land, forteller Saab.

– Det var et helsikes liv der! Men det var totalt verdt det! Jeg hadde gjort det igjen om jeg hadde visst at jeg skulle sikra den kveita.

Etter å ha sikret at fisken ikke skulle svømme av gårde, hoppet Bilal ut i havet med tørrdrakt for å kunne ta bilde med den. Stor kveite har fått kallenavnet badefisk, fordi man ikke tar opp så stor fisk i båten.

– Så det var derfor jeg lå og duppa uti vannet. I tillegg til at det ble et jævla stilig bilde da.

– Fang og slipp

I 2017 ble det innført et krav om å kaste storkveiter tilbake på havet, selv om den var død eller døende. Bakgrunnen er at Fiskeridirektoratet vil unngå at store kveiter blir menneskemat, fordi det kan finnes tungmetaller og giftstoffer i den.

Derfor slapp Saab og gjengen kveita ut, etter å ha veid og målt den, og tatt bilde.

– Denne fisken var i beste velgående da den ble sluppet ut, og på vår fiskecamp tar vi ikke opp fisk på over 130 centimeter.

– Det er også med tanke på kveitebestanden. De store kveitene kan legge opp flere millioner egg. Så du har ikke lyst til å ta bort millioner av potensielle kveiter, sier Saab.