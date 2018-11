Villaksforkjemper villig til å gå i fengsel for denne videoen

Interessen for rettssaken mot Mikael Frödin i Alta tingrett var stor. Både styremedlemmer i Alta Laksefiskeri Interessentskap, politikere og lakseforkjempere fulgte saksgangen i tingretten.

Bakgrunn for rettssaken er at Frödin nektet å godta en bot på 10.000 kr for å ha brutt akvakulturdriftsforskiften paragraf 18, da den svenske lakseforkjemperen dykket ved en laksemerde i Altafjorden i juli i fjor.

Årsaken til at han dykket ved oppdrettsanlegget til Grieg Seafood var for å dokumentere tilstanden til oppdrettslaksen under vann.

Det til en dokumentar han lager i samarbeid med den amerikanske utstyrsprodusenten Patagonia.

Mikael Frödin er klar på at han brøt loven for å dokumentere forholdene i oppdrettsnæringa, men han handlet i nødrett for en større sak. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

En unik sak

Både aktor Thomas Darell og forsvarer Svein Holden opplyste at saken som gikk i tingretten i Alta på fredag var spesiell. Det finnes ingen rettspraksis på dette tidligere, men Holden er klar på at Frödins handling er et ledd i målet i å forbedre villaksen på sikt.

Derfor ba Holden om full frifinnelse.

Ettersom det ikke er et alvorlig lovbrudd, så anmoder påtalemyndigheten at Frödin får en bot på 12.000 kr. Og om ikke boten betales, må han i fengsel i 24 dager.

Frödin har vært klar på at han er villig til å gå fengsel for denne saken. Selv om han brøt loven, så erkjenner han ikke straffskyld.

Aktor Thomas Darell sa under sin prosedyre at det ikke er noen tvil om at det er begått et lovbrudd, men at alvorlighetsgraden ikke er stor. Derfor mener påtalemyndigheten at bot er en riktig straff. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Han mener at har handlet i nødrett for villaksen, som han mener står i fare for å dø ut i løpet av 20 år.

– Vil man fortsatt ha villaks i elvene, må man gjøre noe nå, sa svensken fra vitneboksen.

Han påpekte at han brukte journalistiske metoder for å dokumentere livet i en laksemerde, og at han ikke var noen smittefare eller en fare for skadeverk på anlegget.

– Det finnes ingen mulighet å finne fram til sannheten om laksen i merdene ved å følge lover og regler. Jeg har handlet i allmennhetens interesse med mål om at næringen skal bli bedre for miljøet, sier Mikael Frödin.

Det var ingen ledige stoler i Alta tingrett. Villaksen er et tema som engasjerer mange i Alta, og mange er kritiske til oppdrettsnæringen. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Har ingenting å skjule

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, var blant dem som vitnet i saken. Han opplyser at de hadde vært mer enn villige til å la Frödin filme i deres anlegg, om han hadde spurt dem først.

Pedersen er klar på at de har et strengt regelverk som de må etterfølge, og at de jobber for å få ned lusemengde og at de ikke har hatt rømning i sine anlegg på mange år.

– En henvendelse til Grieg ville gitt Frödin mulighet til å se og få den informasjonen han fikk ved å bryte loven, sier Pedersen.

Det var Fiskeridirektoratet som anbefalte Grieg Seafood å anmelde saken.

Advokat Svein Holden er Mikael Frödins forsvarer. Han trekker fram at dette er en unik sak, og at hans klient måtte bryte loven for å få et objektivt innblikk i hvordan det er i en opprettsmerde under havoverflaten. Foto: Erlend Hykkerud / NRK