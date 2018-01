Vill jakt på ruset bilfører som rømte over fjellet

Både sjåføren på nærmere 30 og hans kvinnelige passasjer omkring 20 er rusmisbrukere og godt kjent av politiet, sier operasjonsleder Svein-Erik Jacobsen.

– Han hadde inntatt så store mengder med rusmidler at helsepersonellet ville ha ham til sykehuset i Tromsø. Det dreier seg om narkotika og B-preparater. Han har vær godt ruset under kjøringen.

Farlige situasjoner

Villmannskjøringen ble oppdaget av en politipatrulje som lå bak mannen i Midtbakken i Alta sentrum. De målte farten hans til 110 kilometer i timen og observerte flere farlige situasjoner, men fikk ikke stoppet ham uten videre.

– Vi holdt god avstand og forsøkte å unngå å eskalere situasjonen. Vi observerte i første omgang, til vi kom langt utenfor tettbygd strøk. Da fant vi det forsvarlig å forsøke å stanse ham, sier Jacobsen.

Politiet ble etter hvert kjent med hvem som satt bak rattet.

Kolliderte med politiet

– Han ble forfulgt videre mot Rafsbotn, over Sennalandet og tilbake igjen. Underveis var det også en kollisjon mellom politibilen og den forfulgte. Det gikk i høy hastighet, opp i 140 km/t, sier Jacobsen.

Ved hjelp av Vegvesenets fjernstyrte bommer ble han stoppet på den andre siden av Sennalandet, men han klarte å snu og komme seg unna. Politiet fikk hjelp av flere brøytebiler i området i forsøk på stoppe mannen, men lyktes heller ikke med det.

– Vi forsøkte å lage en taktisk plan: Prøve å sperre veien og ikke ligge for mye etter ham, men heller varsle og komme i møte.

Fortsatte etter spikermatta

Klokka 01.58 kjørte mannen over en spikermatte som var lagt ut ved avkjøringen til Eiby, men fortsatte enda et stykke til han havnet utenfor veien i nærheten av Tverrelvdalen. Sammen med passasjeren løp han fra stedet, men klokka 02.13 ble de to pågrepet.

Jacobsen anslår at jakten da hadde gått over en strekning på omkring ti mil.

Bilføreren er formelt siktet for brudd på vegtrafikkloven og narkotikalovgivingen og å unndra seg politiets kontroll.

Den kvinnelige passasjeren sitter i arresten.