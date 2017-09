Vil rive grensegjerdet på Storskog

– Vi er nødt å få en ny grensestasjon som er tilpasset den trafikken som er, og som kan gi sikre og ryddige forhold. Selv om passeringen går bra i dag, så vet vi at det kan være lange køer og vi vet at trafikken kan øke, sier Kirsti Bergstø.

En ny grensestasjon på Storskog, over det som er Norges eneste grensepasseringspunkt til Russland, har vært på dagsorden i mange år. Trafikken over Schengengrensa i nord har over flere år vært økende, og det utfordrer fasilitetene som i dag råder på Storskog. Men ny grensestasjon lar likevel vente på seg, noe Bergstø kritiserer regjeringen for.

Kirsti Bergstø mener regjeringen må prioritere å bygge ny grensestasjon på Storskog. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det eneste den her regjeringen har gjort for området her, er å bygge et gjerde. Det gjerdet bør rives, og det vi trenger er en ny grensestasjon med sivilt preg, mener Kirsti Bergstø.

Gjerdet skulle bedre sikkerheten

Det var i 2016 at regjeringen satte opp grensegjerdet på Storskog, noe de fikk mye kritikk for. Begrunnelsen for å sette opp det 200 meter lange og 3,5 meter høye gjerdet, var å bedre sikkerheten på grensestasjonen.

I løpet av høsten 2015 kom det rundt 5500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog. Alle disse passeringene skjedde gjennom grensestasjonen.

Etter en periode med få grensepasseringer er trafikken igjen økende. 178.830 personer har hittil krysset grensen i år. Kirsti Bergstø mener regjeringen nå må bevilge de nødvendige midlene til en ny grensestasjon.

Kan ikke love når en ny grensestasjon kommer

EØS / EU-minister og stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen fra Høyre, avviser kritikken fra Kirist Bergstø.

Frank Bakke Jensen sier regjeringen ser behovet for en ny grensestasjon, men han kan ikke si når det bevilges penger til dette. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette grensegjerdet har politimesteren bedt om, i tilfelle det skulle komme mange personer på en gang over grensa igjen. Jeg foreslår at Bergstø lytter til politimesteren her, sier Frank Bakke Jensen.

Ministeren vil i ikke si noe om når regjeringen vil prioritere å bygge en ny grensestasjon på Storskog.

– Vi har gått i gang med å utrede spørsmålet om ny grensestasjon på nytt. Samtidig har vi prioritert penger til redningshelikopter, politihelikopter og et øvingssenter for politiet. Så vi tar ting i prioritert rekkefølge, men vi ser behovet for en ny grensestasjon på Storskog. Jeg kan ikke si når vi kommer til å bevilge penger til dette, sier EØS og EU minister Frank Bakke Jensen.