Oppdrettslaksen som er med i prosjektet har fått høre en spesiell lyd rett etter at de har fått mat. Målet er å dressere laksen slik at den kjenner igjen lyden slik at man kan lokke den tilbake ved en eventuell rømming.

– Hypotesen er at vi kanskje greier å holde laksen rundt anlegget i en periode som gjør at vi kan fangste ganske intensivt akkurat rundt anlegget, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood.

Seniorforsker hos Nofima, Atle Mortensen. Foto: André Bendixen/NRK

Fanges lite rømt oppdrettslaks

Lykkes man med dette prosjektet kan det bli et gjennombrudd for oppdrettsnæringen i kampen om å fange laks som rømmer fra merdene sier Atle Mortensen som er seniorforsker hos Nofima.

– Det betyr at vi får en bedre sjanse til å øke gjenfangstraten som er begredelig lav i dag. Normalt er det svært lite laks som fanges i dag. Som regel er det under ti prosent, sier han.

I januar i år kom meldingen om at 54 000 laks hadde rømt fra et oppdrettsanlegg i Nærøy. Til tross for at Fylkesmannen åpnet for fritt fiske ble mindre enn 1500 laks fanget.

Fiskeridirektoratet har ved utgangen av mai i år mottatt 16 rapporter om rømningshendelser fra oppdrettere på om lag 112 000 laks og 125 regnbueørret.

Altaelva blir ofte omtalt som verdens beste lakseelv. Forvalteren av elva er bekymret for geninnblanding mellom oppdrettslaks og villaksen. Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Helt i front med forskningen

Alta kommune har en av Norges beste lakseelver, men er også en av Norges aller største oppdrettskommuner. Hundre tusenvis av laks har rømt fra oppdrettsmerdene i kommunen de siste årene.

Forskningsmiljøet og oppdrettsnæringen samarbeider om å øke kompetansen om rømt oppdrettslaks. Jensen som har forsket på laks i flere år mener prosjektet i Altafjorden er helt i front.

– Jeg føler vi ligger godt an, sier hun.

Om laksen blir godt nok dressert til å bli lokket tilbake av lyd gjenstår å se når prosjektet er ferdig.