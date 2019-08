Vil kutte i samferdselsprosjekter i sør for å bygge jernbane i nord

– Det mangler ikke på penger som brukes på enorme samferdselsprosjekter i dagens regjering, som E39 og E18. Men når det snakkes om jernbane til nord, da kniper de plutselig igjen, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø.

Seks av ti nordmenn er positive til jernbane i nord. Prislappen for å forlenge nordlandsbanen nordover til Tromsø, er beregnet til 120 milliarder kroner.

En rapport fra Jernbanedirektoratet har konkludert med at et slikt prosjekt er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Kirsti Bergstø er nestleder i SV, og også 1.-kandidat på Fylkestinget for SV i Finnmark. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Miljøvennlig alternativ

Bergstø mener det handler om prioriteringer. Hun beskriver det som galskap å bruke 190 milliarder på for eksempel prosjektet på Vestlandet, med fergefri E39.

– Regjeringen må slutte å kaste bort penger på spektakulære fjordkrysninger og enorme motorveiprosjekter. Vi ønsker heller å nedskalere slike prosjekter, og bygge trygge, rassikre hverdagsveier, sier Bergstø.

– Som en del av dette må vi få gods over fra vei og til jernbane. Vi må bygge Nord-Norge, slik at også vi i nord har et miljøvennlig alternativ, vi får dempet flytrafikken, og vi får bedre forbindelse til landet vårt.

Tverrpolitisk enighet om jernbane

Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen mener tiden er inne for å samle seg på tvers av alle parti for å løfte fram landsdelen, og sørge for at Nord-Norgebanen blir bygd.

– Det har vært en modningsprosess. Det handler om å legge til rette for økonomisk vekst, og å få ulykkesstatistikken ned, sier Frps Per-Willy Amundsen.

Det blir godt mottatt av både SV og Sp. Senterpartiets Sandra Borch sier de ønsker å prioritere både jernbane og vei.

– Vi må tørre å flytte mer penger nordover, ikke bare investere i sykkelstier og kollektivtrafikk i Oslo.

Per-Willy Amundsen fra Harstad er stortingsrepresentant for Frp. Han mener partiene nå må samle seg rundt jernbane i nord, selv om hans moderparti i regjeringen ikke er like tydelig i svarene sine. Foto: Martin Mortensen / NRK

– Dårlig for distriktet

Høyre på sin side mener det er urimelig å bruke 120 milliarder på et prosjekt som ikke gagner distriktet.

For selv om man satser massivt på tog, vil det ikke være togskinner overalt.

– Om vi produserer fisk på Senja og på Arnøya må vi fortsatt ha lastebiler som kjører inn til knutepunktene. Da syns jeg drømmepolitikken til SV vil være en fullstendig ulykke for Nord-Norge, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Grønt og frodig, eller kanskje snødekte fjell. Foreløpig er Nord-Norge langt unna å få sin egen miljøvennlige reisemulighet på skinner. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Prioriterer vei

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er ikke helt enig med partikollega Amundsen om at jernbane i nord er noe å satse på.

Han sier partiet ennå ikke har tatt stilling til rapporten fra Jernbanedirektoratet. Deres hovedprioritering er å bygge ut veinettet for godstransport, og å finne båtløsninger som kobles til jernbane der det allerede i dag er jernbane.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) holder tommelen opp på dette bildet, men det er nok litt misvisende til det han egentlig mener om Nord-Norgebanen. Foto: Thor Erik Skarpen / Bane Nor

– Men vi skal snart i gang med Nasjonal transportplan, og da får vi gjøre en evaluering og vurdering på om vi bør ha jernbane i nord, sier Dale.

– Vil Finnmark miste sine samferdselsmidler hvis det blir jernbane til Tromsø?

– Så lenge jeg er samferdselsminister, så kommer Finnmark til å være prioritert på utbygging av infrastruktur. Bedre veinett i Nord-Norge er det viktigste for oss, sier Dale.