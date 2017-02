Vil kjempe for å beholde dagens Finnmark

– Vi hevder alltid at vi er så spesiell og ikke vil være med på utviklingen av verden slik som alle andre gjør. Jeg tror ikke det er riktig. Jeg tror Finnmark må være med på en utvikling, og sammen med Troms kan vi få nye oppgaver spredt utover hele regionen.

Det sier stortingsrepresentant fra Finnmark Laila Davidsen (H). Hun tror to regioner i nord, som regjeringen nå foreslår, vil gi mange nye muligheter.

Stortingsrepresentant Laila Davidsen (H) er optimistisk om regjeringens nye forslag. – Vi er nødt til å se større på det, sier hun. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Vi vil få en sterkere stemme, og mer beslutning lokalt, sier Davidsen.

Under pressekonferansen onsdag morgen kom det fram at regjeringen og samarbeidspartiene ønsker å redusere antall kommuner landet rundt fra 428 til 358. Deretter foreslår de å dele Nord-Norge i to, uten at de har noen konkret plan om hvor grensen skal gå.

Ingen av de tre nordnorske fylkene har blitt enige om å slå seg sammen. Både Finnmark og Nordland har sagt nei, mens Troms har sagt at de kan være villig til å slå seg sammen med Finnmark.

Slik vil det nye norgeskartet se ut, hvis regjeringen og samarbeidspartiene får gjennomslag for forslaget.

Reversere vedtaket

Fylkesvaraordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), sier hun er svært overrasket over forslaget, all den tid det ble sagt at Nord-Norge ikke skulle tvinges sammen.

Hun regner med at Tromsø blir en del av den nye nordlige regionen, men mener selv den naturlige grensen går ved enden av Nord-Troms, der også tiltakssonen går.

– Jeg tror dette vil gi en skjev maktfordeling i Nord-Norge. Vi må tenke mer offensivt å ta med oss en av de store motorene i nord hvis vi skal inn i en større region, sier varaordføreren i fylket.

Vassvik er likevel klar på at hun og Arbeiderpartiet skal kjempe med nebb og klør mot sammenslåingen.

Ordfører i Alta, Monica Nielsen (ap) sier endringene er noe mange fylker og kommuner er uenig i. Foto: Pressefoto

– Hvis ap får flertall og kommer i posisjon til høsten, vil vi reversere vedtaket, sier hun.

Må bruke tid

Endringene regjeringen nå foreslår, kommer til å skape stor debatt og frustrasjon, tror ordfører i Alta, Monica Nielsen.

– Blir dette en realitet så blir det en viktig jobb å se hvordan organiseringen og fordelingen av ulike etater og oppgaver skal være. Det er viktig at vi ser på helheten, sier Nielsen.

– Denne saken må vi bruke tid på videre, og vi må se hvem som støtter det på Stortinget.

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) sier kartet vil bli tegnet på Stortinget om man ikke blir enige om hvor grensa skal gå. Hun oppfordrer politikere i Nord-Norge om å ta kontakt og si hva de mener om et samlet eller delt Nord-Norge. Samt hvor grensen eventuelt bør gå.

– Ved en deling av Nord-Norge, er signalene jeg har fått så langt ganske sterke på at grensa bør gå i Tysfjorden.

Også det nye kommunekartet ble presentert onsdag morgen, men ingen kommuner blir slått sammen mot sin vilje. På forhånd var det klart at Kvalsund og Hammerfest frivillig slo seg sammen, som de eneste i Finnmark.