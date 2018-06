Et konkret prosjekt som Grieg Seafood nå har startet opp, er å bytte ut deres kunstig tangskog og rensefiskskjul.

Da bruker Grieg Seafood norskutviklet teknologi fra selskapene Brisk Safety og Protan, som har resultert i produkter laget i PVC, med tre ganger så langt levetid. Når levetiden er over for havbruksproduktene sørger returordninger for at dette gjenbrukes andre steder – for eksempel i takbelegg.

Den nye løsningen reduserer bruken av tauverk, som inneholder plast og er gjenstand for miljøskadelig slitasje.

Bare i Grieg Seafood Finnmark med totalt 60 merder med rensefisk, vil det utgjøre en minimum besparelse på 33.000 meter tau. Ved videre innføring i Rogaland vil den totale besparelsen kunne dobles, med minst 66.000 meter.



(Kilde: Grieg Seafood ASA)