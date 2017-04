Vil gi alle med fiskebåt gratis kvote

– Vi ønsker å kjøpe ut alle de som har måtte betale for kvoter, og det ønsker vi å få gjort over en periode på noen år. Målet er at etter hvert skal det være slik at kjøper du en båt, så får du en kvote. Det skal ikke koste noe, sier en fornøyd Geir Iversen.

Flere partier går nå inn for at det skal bli lettere for unge fiskere å få kvoter

– Må gjøre noe med prisgaloppen

Arbeiderpartiet har sammen med Senterpartiet levert inn et felles grunnforslag for å stoppe privatiseringen.

– Det går på eierskapet til fiskerressursene, at de skal eies av det norske folk. Jeg mener

Inngangsbilletten til fiskeriene kan ikke være så dyr som i dag mener Senterpartiets Geir Pollestad. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

vi er på rett vei og at intensjonene er veldig gode, sier Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.



Leder av næringskomiteen i Stortinget fra Senterpartiet, Geir Pollestad, sier at partiet har staket ut en helt ny kurs for sin fiskeripolitikk.

– Vi ønsker at fiskerinæringen skal bli mindre kapitalkrevende å komme inn i. Flere skal kunne ta en karriere innen fiskeri, og da må man gjøre noe med den prisgaloppen man har sett, sier Pollestad.

– Ingen har vedtatt priser på kvoter

Arbeiderpartiet vil ikke si ja eller nei til Senterpartiets forslag nå, men partiet sier de vil ha

Arbeiderpartiet jobber for å sikre at fiskeriressursene eies av folket, sier fiskeripolitisk talsperson Ingrid Heggø. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

en endring av dagens politikk.

– Det vi er enige med om er at vi må sikre at fiskeressursene tilhører fellesskapet. Det å stoppe privatiseringen har vi felles interesse av, sier Ingrid Heggø.

Dagens system med omsettelige kvoter vil ikke overleve mye lengre mener Geir Iversen:

– Jeg tror ikke det. Prisen på kvoter er noe ingen har vedtatt. Det er folk som er smart med penger som har fått dette til, det er ikke en vedtatt politikk. Fortsetter det som nå vil alt ligge på kapitalhender.