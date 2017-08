Vil frata hotellkjede retten til Nordkapp-platået

Det brygger opp til kamp om Nordkapp-platået, og landets største friluftsorganisasjon mener Scandic ikke er skikket til å ivareta en av landets mest ettertraktede turistattraksjoner.

Hotellkjeden har en lukrativ festeavtale på hele Nordkapp-platået som innebærer at alle som vil besøke landemerket helt i nord må betale inngangsbillett.

Billetten gjelder selv om turistene bare skal se på utsikten fra det som er offentlig eiendom. Inntektene tilfaller hotellkjeden og ikke lokalsamfunnet.

Lasse Heimdal er generalsekretær i organisasjonen Norsk Friluftsliv. Foto: Joe Urrutia

Samtidig er lokale aktører i Honningsvåg kommet på banen og vil oppheve Scandic og Ricas monopol på Nordkapp-platået. I dag møtes partene i Honningsvåg for å diskutere Nordkapps fremtid.

– Rica og Scandic er uegnede forvaltere av Finnmarkseiendommens mest verdifulle naturområde. Etter min oppfatning er det så dårlig at det burde være grunnlag for å bryte festekontrakten eller sterkt begrense den, sier generalsekretær i organisasjonen Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Har gått glipp av mange millioner

I dag deltar Heimdal i det som for mange er regnet som det viktigste møtet på mange tiår i Honningsvåg, der fremtidens forvaltning av Nordkapp-platået skal under lupen.

Det blir en dans rundt gullkalven ytterst mot Barentshavet, som hvert år genererer flere titalls millioner kroner i inntekter for hotellkjeden Scandic og eier Rica Eiendom. Heimdal mener aktiviteten på Nordkapp er ute av kontroll.

– Jeg tror at kommunen har gått glipp av mange arbeidsplasser og mange millioner kroner i inntekter på grunn av at de har dette samspille med Rica og Scandic, sier han.

Mener avtalen ekskluderer

I 2018 går festekontrakten mellom Finnmarkseiendommen og Rica Eiendom ut. Dermed blir dagens møte ekstra interessant for en hel rekke aktører, spesielt i turistnæringen.

Bjørn Ronald Olsen er mest kjent som sjømateksportør, men har bestemt seg for å satse på turisme i tillegg. Han har kjøpt opp det tidligere forsvarsbygget som huset mannskap til Forsvarets radarstasjon i Honningsvåg. Der blir det hotell. Han mener det er uholdbart at Scandic har fått en avtale som ekskluderer andre aktører fra å få innpass på Nordkapp-platået.



– Det er gitt disponeringsrett eksklusivt til en aktør. Da blir mulighetene veldig begrenset for å videreutvikle reiselivsnæringen, sier han.

Bjørn Ronald Olsen vil satse på turisme i tillegg til sjømateksport. – Når man ikke får tilgang til det arealet, vil det føre til at vi driver med innmating til kun en aktør som tjener gode penger, sier han. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Vil ha flere forslag

Direktør hos Finnmarkseiendommen, Jan Olli, sier til NRK at de ønsker nye aktører velkommen, men han vil ikke å snakke om problemstillinger som kan bli et emne når den nye leiekontrakten skal forhandles.

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ordknapp er også ordfører i Nordkapp, Arbeiderpartiets Kristina Hansen, som står som arrangør av dagens seminar. Hun sitter også med nøkkelen til løyvet for turistvirksomhet på Nordkapp-platået, som kommunen ga til Rica Eiendom i 2012.





– Vi er nå inne i en fase der alle forslag ønskes opp på bordet. Så får man se hva som er mulig. Jeg vil ikke konkludere noe på nåværende tidspunkt, sier hun.





NRK forsøkte i går å få kontakt med regionledelsen i Scandic, uten å lykkes.