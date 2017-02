Vil forske på MS-behandling, men mangler penger

Siden 2015 har doktor Lars Bø behandlet 20 MS-syke nordmenn med stamcelletransplantasjon i et pilotprosjekt, men det er strenge kriterier for å bli plukket ut til behandling ved Haukeland.

Dette må til for å få stamcellebehandling i Norge Ekspandér faktaboks Du må ha en attakkpreget variant av MS.

Du kan ikke være eldre enn 45 år.

Du må også ha utvikling i sykdommen selv om du får forebyggende behandling (medisiner).

Denne behandlingsformen er foreløpig ikke godkjent som standardbehandling i Norge, derfor må norske MS-syke reise til utlandet og betale operasjonen privat som NRK har fortalt om de siste dagene.

37 år gamle Kjetil Knutsen fra Tromsø er hardt rammet av multippel sklerose (MS). Som et siste forsøk for å stoppe sykdommen reiser Kjetil til en privatklinikk i Moskva for å få stamcelletransplantasjon. (episode 3:4) Du trenger javascript for å se video. 37 år gamle Kjetil Knutsen fra Tromsø er hardt rammet av multippel sklerose (MS). Som et siste forsøk for å stoppe sykdommen reiser Kjetil til en privatklinikk i Moskva for å få stamcelletransplantasjon. (episode 3:4)

Bø ønsker derfor å gjennomføre en større forskningsstudie på stamcelletransplantasjon for MS-syke sammen med kolleger fra Danmark, Sverige og Nederland.

Dette vil koste staten rundt 100 millioner kroner over en femårsperiode. Målet er å skaffe nok dokumentasjon på om stamcellebehandling kan stoppe MS.

– Det trengs ganske store ressurser for å få til et slikt forskningsprosjekt. Så vi vet ennå ikke om vi blir i stand til å gjøre studien, sier Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Dette er multippel sklerose (MS) Ekspandér faktaboks MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes, og varierer fra pasient til pasient.

Ordet multippel sklerose betyr «mange arr» fordi det ofte dannes arr på flere forskjellige steder i nervesystemet.

Den nøyaktige årsaken til MS er ukjent, og det finnes ingen behandling som kan fjerne årsaken. Det er heller ingen medisiner som kan reparere nerveskadene.

​Symptomer kan være nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk utmattelse.

MS rammer oftest i alderen 20-40 år, og er nesten dobbelt så vanlig blant kvinner som blant menn.

Det er svært vanskelig å forutsi sykdomsforløpet ved MS.

Man tror MS forårsakes av en kombinasjon av genetikk og miljøfaktorer.

Omkring 10 000 nordmenn har MS. Hvert år blir det registrert omlag 400 nye tilfeller av sykdommen i Norge.

​MS er den sykdommen som hyppigst fører til uførhet hos unge voksne i den vestlige verden. Kilde: Norsk helseinformatikk

Gode resultater fra Haukeland

Bø er imidlertid tydelig på at de foreløpige resultatene av pilotprosjektet i Bergen viser god effekt for pasientene som har gjennomgått behandlingen.

– Det er for tidlig å si noe om den langvarige effekten. Men så langt ser det bra ut. Ingen av pasientene har ny sykdomsutvikling.

– På alle?

– Ja, utenom et tilfelle der jeg er usikker på om det har vært nye attakker eller ikke.

Nasjonal kompetansehevende for MS i Bergen har søkt om penger til et forskningsprosjekt på MS. Svaret kommet i slutten av februar. Foto: Amund Trellevik/NRK

Men for at dette skal kunne godkjennes som standardbehandling for MS i Norge, må det altså en forskningsstudie til. Da trenger man både penger og frivillige MS-pasienter som aksepterer å få kun medisiner og ikke stamcelletransplantasjon – for å måle forskjell i effekt.

– De fleste MS-syke i Norge mener stamcellebehandling er det beste tilbudet – vil dere da få nok mange frivillige til å kun få bremsemedisiner?»

– Det er vanskelig å si, men det er ei bekymring vi har, sier Bø.

MS-forbundet vil ikke ha forskningsprosjekt

MS-forbundet skulle helst sett at stamcelletransplantasjon ble gitt som standardbehandling i Norge i dag.

– Vi ønsker ikke at man går veien om et forskningsprosjekt. Vi mener at når svenskene innfører dette som standardbehandling med bakgrunn i de resultatene man har der, kan vi også gjøre dette i Norge, sier generalsekretær Mona Enstad.

Kjetil Knutsen er en av mange MS-syke nordmenn som har reist til utlandet for å få stamcelletransplantasjon. Her fra oppholdet ved Pirogov-sykehuset i Moskva i fjor høst. Foto: Amund Trellevik/NRK

Venter på penger

Det er søkt om midler til forskningsprosjektet gjennom Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning (Klinbeforsk), som er helseforetakenes eget program for utvikling av nye behandlingsmetoder.

En avgjørelse er ventet mot slutten av februar. Deretter må frivillige MS-pasienter melde seg.

– Det er gode indikasjoner på at stamcellebehandling er en god behandling og at den kan være bedre enn sterkeste godkjente MS-behandling i Norge. Men det er en reell usikkerhet, sier Bø.