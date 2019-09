Vil etterforske helikopterselskapet etter ulykke

Allerede lørdag kveld tok statsadvokat Lars Fause kontakt med politimesteren i Finnmark og diskuterte hvordan etterforskningen burde legges opp.

– Det ble ganske tidlig klart at ingen ville overleve ulykken. Jeg hadde kontakt med både politimesteren og politijuristen på vakt om hvordan vi skulle legge opp etterforskningen, sier Fause.

Lørdag kveld tok statsadvokat Lars Fause kontakt med politimesteren i Finnmark for å sørge for at etterforskningen bringer svar på helikopterselskapets ansvar. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Dermed ble det, ifølge statsadvokaten, naturlig å se på hvilken rolle eieren av ulykkeshelikopteret, Helitrans, hadde forut for ulykken. Altaposten meldte først om statsadvokatens inngripen.

– Etterforskning skal også foretas for å avdekke ulykkesårsak, og den jobben var politiet veldig godt i gang med lørdag kveld. Jeg anså det som opplagt at man også må se på foretaket etter en slik ulykke med et så dramatisk utfall. Her må alle steiner snus i den etterforskningen politiet skal gjøre.

Daglig leder Richard Simonsen i Helitrans håper etterforskningen gir svar på hvorfor ulykken skjedde. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Mener det ikke var feil

Personer som jobber i Helitrans har allerede vært i avhør hos politiet og havarikommisjonen, men daglig leder Richard Simonsen vil ikke svare på om han selv har vært inne til avhør.

– Hvem som har vært i avhør fra oss hos politiet eller havarikommisjonen har jeg ikke tenkt å uttale meg om, sier Simonsen.

Helitrans vil samarbeide med myndighetene for å finne svar på hva som har hendt med ulykkeshelikopteret.

– Statsadvokatens inngripen i saken forandrer ingenting. Dessverre har ulykken skjedd, og vi mener at det ikke var kjente feil eller mangler på helikopteret som ble flydd. Vi håper at etterforskningen gir et svar, for de etterlatte, for kollegene, sier Simonsen.

– Jeg har ingen mening om statsadvokatens utspill. Vi forholder oss til det myndighetene ønsker å gjøre, og vi skal samarbeide med myndighetene hele veien, sier Simonsen.

– Ingen grunn til mistanke

Statens havarikommisjon jobber med å finne ut av hva som har forårsaket ulykken, men deler ikke nødvendigvis informasjonen de sitter på med politiet. Det er fordi man ønsker at vitner og involverte skal kunne uttale seg fritt, uten frykt for straff fra rettsvesenet.

Dermed må politiet gjøre egen etterforskning på en del av områdene som undersøkes.

– Politiets etterforskning kan, i motsetning til havarikommisjonens, gå i et strafferettsspor, for å se om det er grunn til å reise straffesak, i verste fall tiltale mot personer og foretak, sier statsadvokat Lars Fause.

I tillegg til den tekniske etterforskningen på ulykkesstedet, er det en del mer formelle ting politiet nå skal undersøke.

– Har man alle sertifikater på plass, har man alle tillatelser på plass, hvilke tekniske forhold spilte inn? Det er mange ting man må se på der, sier Fause.

– Hva skal til for at statsadvokaten reiser tiltale i en sak som dette?

– Nei, det vil jeg for all del ikke spekulere i. Så langt er det ingen grunn til mistanke mot foretaket.