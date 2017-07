Vil bli det første kvinnelaget til å fullføre monsterrittet

– Når jeg står på startstreken så vil jeg vite at jeg har gjort det jeg kan for at jeg skal klare det her, sier Ruth Cecilie Jakobsen.

Sammen med Anita Alice Jensen og Monika Silvia Valm utgjør de team WildWomen. De ønsker å bli det første kvinnelaget som fullfører det 700 km lange rittet gjennom Finnmarks villmark.

– Vi har lagt mye tid og energi i dette. Vi gleder oss masse hele gjengen, sier hun.

Ruth kjøpte sin første terrengsykkel i 2009. Siden den gang har hun deltatt på flere ritt, men aldri så langt som 700 kilometer. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / nrk

Trent utallige timer

Løypa består av kjerreveier, stier og tråkk. På noen korte strekninger er det rent terreng uten sti der sykkelen må bæres. Deltakerne må også krysse hundrevis av bekker, og tillegg skal de klare seg på så lite som 8 timers søvn.

Ruth har aldri syklet 700 kilometer, men sier hun har jobbet hardt for å komme i god nok form til hennes livs største fysiske og mentale utfordring.

– Jeg trener i gjennomsnitt to timer om dagen. Noen ganger blir det lengre turer. Det er mye som skal forberedes, det er ikke bare den fysiske formen, sier hun.

Med 700 kilometer sykling gjennom krevende terreng, fordelt på tre døgn, er dette det nærmeste du kommer sykkelversjonen av Finnmarksløpet. Foto: Privat

Har prøvd tidligere

Lagvenninne Anita og Monika prøvde seg derimot på det 700 km lange rittet i fjor, men måtte avbryte etter 600 km.

– Det var helt jævlig. Jeg har aldri vært så sliten, sier Anita.

For Anita var det et enkelt valg, bare timer etter at hun hadde kommet tilbake fra marka hadde hun bestemt seg for å prøve igjen.

– I år har vi forberedt oss mye bedre. Med det laget vi har tror jeg vi kommer til å få det til. Vi har trent masse, og det er viktig å vite at man er i god fysisk form, sier hun.

Team WildWomen: Ruth Cecilie Jakobsen (v), Anita Alice Jensen og Monika Silvia Valm. Foto: Eirik Granly

Har tro på at de vil klare det

Daglig leder i Offroad Finnmark, Rune Berg har stor tro på at team WildWomen kommer til å bli det første kvinnelaget til å fullfører det som anses som verdens tøffeste terrengritt.

Rune Berg sier man må dedikere livet sitt til syklingen for å klare løpet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / nrk

– Jeg har hørt at de har trent godt i år. Vi krysser alle fingre, og vi heier og vi håper de skal klare å komme til mål, sier Berg.

Han sier også at om de klarer det, vil det sette standard for at flere kvinnelag vil stille til start i årene fremover.

Og selv om Ruth bare har syklet 300 km på det lengste, er hun sikker på at samarbeidet med lagvenninne vil få hun helt til målstreken i Alta.

– Vi har så lyst til å klare det. Vi er så klare, sier Ruth.