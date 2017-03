Veien som deler Norge i to under uvær får tunnel

Nå kan det bli slutt på vinterstengt fjellovergang over Kvænangsfjellet. Regjeringen kunngjorde på en pressekonferanse fredag at det skal bygges tunnel.

– Jeg har fått forståelse for at dette er en av Norges viktigste og største flaskehalser. Vinterstengte veier kan bety at trailerlass med viktig fersk ikke når ut til markedene, og det har nådd gjennom, forteller stortingsrepresentant for Høyre i Troms, Kent Gudmundsen.

Kvænangsfjellet er lagt inn i Nasjonal Transportplan (NTP), og skal etter planen ha oppstart i første periode.

– Vi har fått 1,6 milliarder kroner på bordet, sier Gudmundsen.

72 mil i omkjøring

Kvænangsfjellet er en markert fjellovergang som strekker seg fra Oksfjorden i sør til Kvænangsfjorden i nord. E6 over Kvænangsfjellet er den eneste ferdselsåren mellom resten av landet og Kvænangen i Nord-Troms og Finnmark fylke.

Vegen er svært værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper drivsnø. De syv siste vintersesongene har fjellovergangen vært stengt 177 ganger, og hatt kolonnekjøring 68 ganger. Det betyr en lengre kjøretur på 72 mil for å besøke noen på andre siden av fjellet.

– Dette er en vei Finnmark Frp har kjempet hardt for, og også spilt inn til våre grupperinger i transportkomiteen. Vi ser viktigheten av å knytte landsdelen tettere sammen, sier gruppeleder for Finnmark Frp, Bengt Rune Strifeldt.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Høyre i Troms møtte og fortalte om planene sammen med Terje Olsen, kommunepolitiker for høyre i Nordreisa og Bengt Rune Strifeldt, gruppeleder i Finnmark Frp. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Tre tunneler

Statens vegvesen presenterte prosjektet for tunnelbyggingen i november i fjor. Da skisserte de denne løsningen:

Den første tunnelen i nordøstlig kjøreretning fra Oksfjordhamn i Nordreisa er gjennom Mettevollia, der det gikk ras sist vinter. Denne tunnelen blir 2,6 kilometer lang. Før tunnelinnslaget legges E6 lenger opp i lia, et stykke unna nåværende E6 i Oksfjordhamn.

Tunnel nummer to blir den lengste, 3,5 kilometer og skal gå gjennom Malingsfjellet.

Tunnel nummer tre kommer gjennom Rakkenesura. Det betyr at de mange svingene ned fra fjellet mot Karvik og Sørstraumen forsvinner.

Det første tunnelen er gjennom Mettevollia, den andre skal gå gjennom Malingsfjellet og den tredje kommer gjennom Rakkenesura. Foto: Statens vegvesen

Betyr mye for næringslivet

Statens vegvesen har skissert summen til å bli totalt 2,2 milliarder kroner, hvis prosjektet blir slik de ønsker. Foreløpig blir utbyggingsprosjektet slik at det bygges tunnel gjennom fjellet først, for å unngå toppen av Kvænangsfjellet.

– Vi er veldig fornøyd, og særlig med forløpet. Dette vil bety at fremkommeligheten og sikkerheten blir bedre, sier kommunepolitiker i Høyre i Nordreisa, Terje Olsen.

Han er tydelig på at det er næringslivet som har vært mest preget av veistengningene. Som fisketransporten og varetransporten.

– Jeg har selv vært samferdselspolitiker og opplevd at vi har måttet sette inn ekstra rute for å rett og slett få fram mat til folk, sier Olsen.