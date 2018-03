Vedum: – Slutt å kjeft på finnmarkingene, Mæland

Sammenslåingen mellom Troms og Finnmark til et nytt storfylke som vil dekke en firedel av Norges areal, kommer til å bli avvist av fylkestinget i Finnmark etter at Finnmark Arbeiderparti vendte tommelen ned under sitt årsmøte i Kirkenes sist helg.

Vedtaket fikk Mæland til å slå fast at hun er beredt til å gjennomføre Stortingets vedtak dersom ikke finnmarkingene selv velger å ha hånden på rattet.

Det er drøyt, mener Vedum.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (Høyre) får kritikk fra Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Distanserer seg

– Det er regjeringen som har satt i gang denne prosessen. Men likevel prøver Mæland nå å distansere seg selv fra tvangssammenslåingen ved hele tiden å vise til Stortingets vedtak. Dessuten kjefter hun på folk i Finnmark fordi de ikke ønsker å bli slått sammen med Troms. Det må hun slutte med, sier Vedum.

Mæland er en av tre statsråder som møter fra regjeringen i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Vedum har planen klar.

– Jeg ser at det knapt er noen i Høyre som åpent forsvarer dette storfylket i nord. Det er forståelig, for også de ser jo at dette er en særdeles dårlig løsning, sier Sp-lederen til NTB.

Ingen begeistring

Sammenslåingsavtalen som Finnmark Ap har sagt nei til, innebærer at Tromsø blir fylkeshovedstad med både politisk og administrativ toppledelse.

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen la grunnlaget for årsmøtevedtaket med et forslag fra Tana Ap. Mæland oppfordres til å reversere tvangssammenslåingen hvis hun ikke makter å sørge for en jevn fordeling av makt og oppgavefunksjoner.

Leder i Tana Ap, Helga Pedersen, var blant dem som under årsmøtet i Finnmark Ap tok sterkt til orde for en reversering av sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Finnmark Ap stemte nei til den såkalte Gardermoen-avtalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vedum mener at hele fylkesreformen halter – ikke bare lengst i nord.

– Det er dårlige løsninger med et knappest mulig flertall bak seg i Stortinget og totalt uten begeistring, sier Vedum.

– Trekk det

Nå vil han be kommunal- og moderniseringsministeren komme til Stortinget og redegjøre for prosessen.

– Jeg tror alle ville blitt glade hvis Mæland kom til Stortinget og sa at hun ikke ser noen grunn til å bruke tvang overfor Finnmark, og at hun kan leve med å trekke tvangen dersom Stortinget ikke insisterer, sier Vedum.

– Selv statsminister Erna Solberg (H) har jo gitt uttrykk for at dette ikke er hennes primære ønske, tilføyer han.

Folkeavstemning

Når fylkesavtalen skal behandles i Finnmark fylkesting senere i mars, vil Senterpartiet foreslå folkeavstemning om sammenslåingen.

– Vi har tradisjon for å bruke lokale folkeavstemninger ved varige og radikale endringer, som for eksempel i EU-saken. I et folkestyre er det jo en fordel å få vite hva folk mener, sier han.

I Finnmark Ap var stemningen i utgangspunktet kjølig til Sp-forslaget om folkeavstemning i landets nordligste fylke, men i årsmøtevedtaket heter det at det blir opp til fylkestingsgruppa å ta stilling til det.