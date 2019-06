Som eneste by i Norge har Vardø et arktisk klima.

Men hvor lenge varer det?

I en velstelt hage i Vardø finner vi Evelyn Sandbakken. Hun har de siste årene lagt merke til at flere planter og blomster har fått bedre vekstvilkår.

– Det jeg før anså ikke ville blomstre her i Vardø, fordi det var for kort sesong, blomstrer faktisk nå.

Da Sandbakken startet å lage hage i Vardø, begynte hun med vekster som hadde blomstret tidlig i hjemfylket Troms. Disse plantene blomstret midt på sommeren i Vardø.

– Men nå er det ikke noen særlig forskjell lenger, sier hun.

Varmere vårdager

Gjennomsnittlig har antall vårdager i Vardø over middeltemperatur økt fra 32 til 59 dager på de siste 150 årene.

Ifølge klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, har gjennomsnittstemperaturen i Vardø steget med i overkant av én grad siden 70-tallet.

Det høres kanskje ikke så dramatisk ut, men klimaforskeren understreker at det er nok til å påvirke klimasystemer.

– Foreløpig ligger Vardø inne i Arktis, men det begynner å bli ganske tynne marginer. Jeg regner med at i løpet av min levetid er det ikke sikkert de kan skryte av å ha et fullt arktisk klima, sier Hygen.

Et arktisk klima innebærer at normaltemperaturen i den varmeste måneden i året ligger under 10 grader. I Vardø ligger gjennomsnittet på 9,2 grader i juli.

– Bekymringsverdig

Frem mot 2050 forventer klimaforskeren at gjennomsnittstemperaturen i Vardø vil bli opp mot tre grader høyere.

Konsekvensene av slike endringer kan bli store.

Hans Olav Hygen er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Han er bekymret for utviklingen. Foto: Magne Velle / Meterologisk institutt

– Selv om mye planter og dyreliv vil elske at det blir varmere, er det en god del planter og dyr som ikke vil det. Det vil også komme mer nedbør som regn, og mindre snø. Det kan gi store utfordringer til infrastruktur, mener Hygen.

Han er bekymret, og sier det trolig vil bli flere skred og ras i Norge i fremtiden.

– De store og ganske raske omleggingene vi ser i naturen er det all grunn til å være bekymret over. Det vil komme et nytt klima og nye værregimer som vi ikke er klare for, advarer klimaforskeren.

Her, i Norges østligste by, har det blitt flere vårdager over middeltemperatur. Fortsetter trenden, kommer det arktiske klimaet til å forsvinne. Foto: Kristian Sønvisen Bye

– Spennende

Hjemme i hagen til Evelyn gir et varmere klima nye muligheter.

Å stelle blomster i en av Europas kaldeste byer er nemlig ingen dans på roser.

– Da jeg kom til Vardø, var det ikke hager. Men jeg synes det er spennende. Hvis ikke hadde jeg ikke orket å holde på. Det er mye arbeid, men så blir man så glad når man ser noe har overlevd!

