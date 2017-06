Var fanget av skogbrann på fjelltopp: Her rømmer de norske turistene fra flammene

– Vi kjørte opp på en fjelltopp lørdag, og allerede da så vi flammer. Vi trodde vi hadde passert brannområdet, men da vi kom fram så vi at den største brannen var foran oss, og plutselig var vi helt avstengt, forteller hun på telefon fra Portugal.

Der er hun på ferie og har egentlig fly hjem til Norge mandag.

– Her har vi holdt oss i ro fram til nå. Vi har ikke turt å forlate dette området. Det er stor fare for å bli tatt av flammene dersom vi beveger oss vekk herfra, sa hun til NRK ved 12-tiden søndag.

Så langt har minst 57 mennesker omkommet i skogbrannene nordvest for Lisboa, som er de verste på flere år.

Eskortert i trygghet

Egilsdatter legger til at beboerne i området tar situasjonen veldig rolig.

– Men det er vanskelig med språket fordi nesten ingen kan engelsk. Men ved hjelp av kroppsspråk har vi kontakt med innbyggerne, og de har eskortert oss til et område med høye murbygninger.

Vi føler oss trygge her, men det brenner på alle kanter, forteller hun.

– Føler dere situasjonen som utrygg?

– Akkurat her er vi trygge, men fram til nå har vi vurdert det slik at begynner vi å kjøre vet vi jo ikke hva som kan skje. Gnister kan fort fly over lange avstander og brannen kan spre seg. Og etter det vi har hørt her nede har mange av dem som har omkommet dødd i bilene sine, sier hun.

Satt inn fly

Egilsdatter forteller at de ser fly forsøker å slokke brannen fra flere kanter.

– Det skal være satt inn fly både fra Frankrike og Spania som hele tiden slipper vann på flammene, og det surrer helikoptre over oss hele tiden.

Området som Iris Egilsdatter nå befinner seg i rommer også evakuerte fra andre boligområder, samt turister som har samlet seg der.

– Alle forsøker å få varslete sine om at de er i god behold, men internettforbindelsen er nede og ingen får gjort noe med endring av billetter og lignende, sier hun.

Egilsdatter er selv urolig for at hun ikke skal rekke hjem for å ta imot gjester på gjestehuset hun driver i Tana.

Like over klokka 13 melder Iris Egilsdatter at de forsøker å kjøre ut av området og sørover mot sjøen.

– Det ser ut til at det er trygt nå, forteller hun.