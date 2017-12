Væpnet politiaksjon etter knivangrep – gjerningsmannen stakk av på snøskuter

Det var kl. 22.24 i går kveld at politiet i Finnmark fikk melding om et knivangrep i Kautokeino. En mann i 30-årene ble angrepet i sitt eget hjem av en mann i 50-årene.

Politiet rykket ut med væpnet mannskap fra Kautokeino og Alta, samt reinpolitiet. De hadde også bistand fra Hovedredningssentralen for å lokalisere telefonen til mannen.

– I utgangspunktet var det en veldig alvorlig hendelse, med dramatikk i det. Vi rykket ut med våre mannskaper i henhold til den trusselvurderingen som forelå, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Svein Erik Jakobsen.

Det var en væpnet politiaksjon. Politibetjenten som sitter på huk lader en MP5 maskinpistol. Foto: Kine Somby Teigen / NRK

Han sier videre at det var en stor kniv gjerningsmannen angrep med, og at fornærmede fikk en overflatisk skade i hodet.

– Heldigvis var det ikke alvorlige skader, men fornærmede var tydelig preget av situasjonen og angrepet, i og med at han ble oppsøkt i sin privatbolig. Det tok han tungt. Men han har fått bistand av politiet, og hjelp av lege med å komme til hektene.

Satte seg i motverge

Ved angrepet forsvarte fornærmede seg med luftgevær. Jakobsen forteller at fornærmede mente han traff gjerningsmannen i ansiktet da han stakk fra stedet på snøskuter, men da politiet pågrep mannen kl. 04.18 var han uten skader.

Da hadde de først søkt på flere forskjellige adresser, og fant ham til slutt forskanset i en enebolig i nærheten av Kautokeino.

– Han satte seg litt i motverge, men vi fikk raskt kontroll. Etter hvert vil vi frakte ham til Alta lensmannskontor, sier Jakobsen.

Politimannskap fra både Kautokeino, Alta og reinpolitiet rykket ut etter knivangrep i Kautokeino. Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Politiet vil nå etterforske omstendighetene rundt angrepet.

– Vi vil forsøke å finne hva motivet for dette angrepet er. Særlig med tanke på at det ble brukt et farlig redskap, sier Jakobsen.

– Vi vil gjennomføre avhør, vi har sikret tekniske spor, og vi vil undersøke nærmere på åstedet.