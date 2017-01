Uvær isolerer flere byer i Finnmark – 24 veier stengt

Uværet i Nord-Norge har vart siden torsdag ettermiddag og ser ikke ut til å gi seg. Fredag morgen klokken 08.00 er 24 veier i Finnmark stengt som følge av kraftig vind, store snøbyger og snøras.

Ifølge veitrafikksentralen er det også kolonnekjøring på seks veistrekninger. Dette gjelder fra fylkesgrensa til Troms i Vest-Finnmark og rundt hele kysten til Båtsfjord i Øst-Finnmark. Fjellovergangene i Indre-strøk er imidlertid åpent for trafikk.

Følg trafikkbildet her: NRK.no/Trafikk

Europavei 6 mellom Hammerfest og Alta over Sennalandet er blant annet stengt som følge av snøras.

Både Øksfjord, Kvalsund, Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg og hele Nordkyn-halvøya med Kjøllefjord og Mehamn er isolert. Det samme er Båtsfjord og Berlevåg i Øst-Finnmark. På Nordkyn er det imidlertid kolonnekjøring på samtlige veistrekninger, da også mellom Mehamn og Kjøllefjord, men alle veier som fører til Nordkyn er stengt. Det gjelder veiforbindelsen over Ifjordfjellet og fylkesvei 98 mellom Kunes og Børselv.

I Finnmark er det fredag morgen vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk. I Alta forsøker brøytemannskaper å få unna all snøen som har falt. Vind gjør at det raskt blir dårlig føre igjen. Foto: Stian Strøm / NRK

Ifølge meteorologisk institutt vil det dårlig været fortsette fredag med nordvestlig periodevis sterk kuling utsatte steder. På kysten av Øst-Finnmark nordvestlig liten storm og Snøbyger.

Fryktet for liv og helse

Politiet i Finnmark har ikke mottatt meldinger relatert til uvær i natt. I både Øst- og Vest-Finnmark melder operasjonsentralen om en rolig natt.

I Kautokeino torsdag kveld fryktet ordfører Johan Vasara for liv og helse som følge av at nærmeste sykehus er i Rovaniemi i Finland - nesten 400 kilometer unna, skriver ifinnmark.

– Jeg tenker på beredskapssituasjonen, og frykter at noen får et illebefinnende nå. Eller at fødende kvinner som normalt skal til Alta, ikke kommer seg dit. Flyplassen er for så vidt også utilgjengelig, og jeg frykter at det vil sette folk i livsfare, sier Vasara til ifinnmark.

Kautokeino-ordfører frykter for liv og helse, som følge av at veiene i Finnmark er stengt. Nærmeste sykehus for befolkningen er i Finland. Foto: Jenna Rasmus / NRK

Til NRK sier Vasara at han vil se hvordan været utvilker seg i natt før han eventuelt kaller inn beredskapsgruppa i kommunen.

– Uvær er vi vant med på Vidda, men når det blir sånn at man ikke kommer noen vei, så blir det et problem, sier han.

Alle veier nordover til nærmeste sykehus er stengt som følge av været. Også alle ferge- og flyavganger i Vest-Finnmark er innstilt.

Flere byer og bygder isolert

Klokken 22.00 torsdag kveld er det totalt 25 stengte veier i Finnmark. Det er samtidig innført kolonnekjøring på åtte veistrekninger, deriblant mellom Kautokeino og Alta. Årsaken er sterkt vind og liten storm langs kysten, kombinert med kraftig snøbyger.

Slik ser kartet over Finnmark ut torsdag kveld. Samtlige veier langs kysten er stengt, noe som fører til at flere byer, tettsteder og bygder er isolert. Foto: Statens vegvesen

I Hasvik på Sørøya ble fergeavgangene torsdag ettermiddag innstilt da vinden ble målt til 27 meter i sekundet. Andre steder langs kysten meldes det om vindkast på over 30 meter sekundet.

Også Troms og Nordland er rammet av uværet som har vært varslet av meteorologene siden begynnelsen av uka.

Les også: Måtte hjelpast ned frå fjellet

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Fylkesmannen i Finnmark sin beredskapsavdeling, uten resultat.

Saken oppdateres.