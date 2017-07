Utvekslingsstudenter vil til Norge – men mangler familier til å ta dem imot

– Jeg ville se nordlyset og fjordene. Også er jeg glad i fisk. Jeg har prøvd å fiske mange ganger, og i neste uke skal jeg til Tana og fiske laks med en kompis, forteller Uno Ischkava.

I fjor høst flyttet japaneren inn hos familien Jørstad i Vadsø, som utvekslingsstudent. Her har han gått på Vadsø VGS, sammen med Per Martin Jørstad, som er sønn i familien.

Uno Ischkava kom til Vadsø for å oppleve norsk kultur, men har også tatt med seg litt av japansk kultur til Norge. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Det er skikkelig gøy å ha folk fra andre kulturer her, sier Per Martin.

Tidligere har familien tatt inn utvekslingsstudenter fra Tyskland og USA, og Per Martin opplever at han har fått nye søsken, som han kommer til å ha kontakt med resten av livet.

– Selv om det innimellom blir litt kulturkræsj, så vil jeg si at vi likevel er ganske like.

Vanskeligere å finne vertsfamilier

Familien Jørstad er frivillige i utvekslingsorganisasjonen American Field Service (AFS), som er den største innenfor utveksling i Norge. Hvert år tar organisasjonen imot mellom 130 og 150 utenlandske studenter. Til Nord-Norge kommer om lag 20 studenter hvert år.

Samtidig venter 70 ungdommer, som gjerne vil oppleve nordlys, midnattssol, fjorder, og snø, på å få en norsk vertsfamilie. Leder for AFS' lokalkontor i Øst-Finnmark, Beatrix Arban, sier det er blitt mye vanskeligere å finne vertsfamilier i løpet av de siste årene.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Tidligere tok jeg inn 200-250 studenter i året, men vi har måttet redusere og redusere, fordi vi sliter med å finne vertsfamilier, sier hun.

– Det er som om folk ikke lenger har tid til å være familie.

Berikelse for hjemmet

Far i familien Jørstad, Jan-Erik, har de samme erfaringene som Arban, men for ham er tidsklemma ikke et problem.

– Har man tid til sine egne barn, har man også tid til en utvekslingselev. Det er jo ikke små barn man skal ta seg av.

Jan-Erik Jørstad med sin norske sønn Per Martin, og sin japanske «sønn», Uno Ischkava. Foto: Sidsel Vik / NRK

Jan-Erik mener heller at det er en berikelse for hjemmet å ta imot utvekslingsstudenter.

– Du lærer andre kulturer å kjenne, fordi du kommer mer inn under huden på dem som kommer fra andre land. Du føler virkelig på hvordan det er å komme fra USA, Tyskland eller Japan. Og det å sette seg inn i andre menneskers og kulturers tankesett, gir en bedre forståelse for hvordan verden fungerer, sier han.

Både han og Arban oppfordrer nordmenn til å åpne hjemmene sine for utvekslingsstudenter. Oppskriften er enkel:

– Rydd gjesterommet eller kontoret, sett inn en seng, og få en utvekslingsstudent hit. Det er det vi trenger, sier Arban.