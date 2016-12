Usikkerhet rundt festivalstøtte – flere festivaler er bekymret

– Svært vanskelig å lage realistiske budsjetter når vi ikke vet om vi får støtte, sier festivalsjef for Varangerfestivalen Robert Lundgren.

Foto: NRK

Han er glad for at Varangerfestivalen ikke arrangeres før i august. Det finnes festivaler som allerede er avholdt før mars – de sitter i total uvisshet.

– Man lager ikke en festival på tre måneder, hvis noen tror det. Booking av artister skjer i løpet av høsten. Det må vi få på plass lenge før mars.

Luba Kuzovnikova som har tittelen«artistic director» for Barents Spektakel sier at de ønsker å forholde seg til fylkeskommunens vedtak, men sier det vil sette dem i en vanskelig situasjon.

Luba Kuzovnikova har forståelse for at fylkeskommunen må vurder sin økonomiske situasjon. Men det er viktig å ha en vinterfestival, og det blir det uansett. Foto: Michael Miller

– Møtet er i mars, altså etter festivalen er over.

Kuzovnikova sier til NRK at fylkeskommunen er en viktig bidragsyter til festivalen.

– Samtidig er festivaler bygget opp av ulike støtteordninger og bidrag som alle er viktige. Her er det snakk om en pengepott som det er mange aktører om, sier hun.

Ingen dramatikk

Bjørg Masternes, hovedutvalget for kultur (Ap) sier at det ikke skal være et stort problem å få behandlet disse søknadene tidligere – nå som de klar over problemet.

Bjørg Masternes kan ikke garantere 100 prosent men regner med at det skal være mulig å behandle søknadene fra festivalene allerede i begynnelsen av januar. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Vi har tenkt at alle søknader over 200 tusen skal behandles av hovedutvalget, rett og slett fordi man ønsker å ha hånden på rattet på de store søknadene. Jeg skjønner det er vanskelig å budsjettere når man ikke vet om man får tilskudd.

Masternes tror det har blitt en misforståelse om at hovedutvalget skal behandle alle små og store søknader – men det er ikke det som er tenkt. Hovedgrunnen til at de har endringene er at Fylkestinget har hatt færre midler og fordele.

– Jeg ser ikke noen stor dramatikk i det når denne problemstillingen er kommet opp så skal det være veldig enkelt å ha et nytt møte i hovedutvalget i januar – om det blir et telefonmøte bare for å avgjøre disse sakene.

– Kan du love at det blir et møte i januar slik at dette blir ryddet opp i?

– Nå har ikke jeg noen myndighet til å avgjøre dette, men i samarbeidet med administrasjonen og hovedutvalgslederen så er jeg nokså sikker på at man kan ha et telefonmøte så lenge det er slik at man ser hele potten i sammenheng.

For Varangerfestivalen og de andre festivalene NRK har snakket med er dette gledelig nyheter.

– Det er jo kjempebra. Jeg visste ikke at det var så enkelt å flytte dato for behandling av søknadene, sier Lundgren.