Ukjent motiv bak Vadsø-drapet, siktede nekter straffskyld

Påtalemyndigheten vil be om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, hvorav de to første ukene vil være uten tilgang til medier, opplyser politiet i Finnmark mandag ettermiddag.

Fengslingsmøtet starter tirsdag klokka 9.30 i Indre Finnmark tingrett i Tana bru.

AVHØRT: 17-åringens advokat Vidar Zahl Arntzen sier at første avhør er gjennomført. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

I en tekstmelding skriver siktedes forsvarer, advokat Vidar Zahl Arntzen, til NTB mandag kveld at 17-åringen er avhørt.

– Første avhør er gjennomført. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, opplyser advokaten.

Leter etter drapsvåpenet

Kriminalteknikerne er ferdige med arbeidet på åstedet, og har gjort beslag som knytter 17-åringen sterkere til drapet. Samtidig har politiet gjennom vitner avklart at det etter alt å dømme ikke var noen relasjon mellom siktede og 18-åringen som ble stukket ned mens han var på jobb i Coop Byggmix i Vadsø lørdag kveld.

Politiet i Finnmark har sikret området rundt Coop-butikken i Vadsø og har satt i gang drapsetterforskning på stedet. Foto: Knut-Sverre Horn, NRK

– Hvem som har gjort det er vi rimelig sikre på. Det vi ønsker svar på er hva som var motivet. Håpet er at siktede kan bidra med å belyse dette i et avhør. Det er en av grunnene til at vi ønsker å få avhørt ham så tidlig som mulig, sa etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt til NTB før mandagens avhør.

Politiet har sikret video fra overvåkingskameraer i butikklokalet. Drapsvåpenet, som beskrives som en «knivlignende gjenstand», er ikke funnet.

– Vi har ikke funnet kniv på siktede, eller kniver vi kan knytte til handlingen. Vi arbeider fortsatt med å lokalisere våpenet, sier Andreassen.

Til NRK sier han at politiet også har ransaket boligen til 17-åringen, og at det har blitt gjort beslag også der.

Etterlyser vitner

Siktede kom til Norge fra Afghanistan som mindreårig asylsøker i 2015 og hadde midlertidig opphold. Politiet opplyser at de ikke kjenner til at det har vært noe utsendelsesvedtak på ham.

DRAPSETTERFORSKNING: Politiet i Finnmark har sikret området rundt Coop-butikken i Vadsø og har satt i gang drapsetterforskning på stedet. Foto: Sidsel Vik / NRK

Han ble observert løpende mot Vadsøya i etterkant av knivstikkingen. Politiet fikk til slutt pågrepet 17-åringen med hjelp av en privat båt etter at han hadde hoppet ut i sjøen.

Politiet etterlyser vitner som har oppholdt seg i Vadsø sentrum mellom 21.40 og 22 lørdag. I tillegg etterlyser de kunder som var på Coop Byggmix rundt drapstidspunktet.

– En av dem har meldt seg og sitter nå hos oss, men vi mangler fortsatt minst to, sier Andreassen.

Politiet ønsker også å komme i kontakt med folk som har vært på parkeringsplassen ved butikken eller ved brua mellom Vadsø og Vadsøya.