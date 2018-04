Tyvene slo til mens Øyvinds bil var fanget i raset

– Det kunne ikke falt meg inn å tenke på det, før jeg oppdaget at det hadde skjedd. Jeg er overrasket over at noen er villig til å gå inn i et rasområde som er sperret i begge ender av politiet, sier Øyvind Berg.

Han har anmeldt saken til politiet og rapportert et tap på drøyt 50.000 kroner til forsikringsselskapet.

Det var iFinnmark som omtalte tyveriet først (bak betalingsmur).

Fanget mellom to ras

Berg og familien hans måtte bråstoppe foran et 300 meter bredt skred ved Stallogargotunnelen i Kvalsund langfredag formiddag. Samtidig gikk det nye skred bak dem, og familien var fanget.

Øyvind Berg Foto: NRK

De kom seg ut og tok med seg en del bagasje, men noe ble stående igjen.

De ble bedt om å etterlate nøkkelen i bilen, slik at brøytemannskapene kunne flytte den under arbeidet med å åpne veien. Etter det Berg vet, var det ingen form for vakthold i området

Lørdag i 20-tiden ble bilen kjørt ut av rasområdet, og en kamerat av Berg kjørte den til Hammerfest.

– Da vi fikk tilbake bilen, stoppet jeg utenfor den lokale butikken og skulle leite etter noe. Jeg reagerte på at det var lite ting igjen i bilen. Da jeg kom hjem, fikk jeg samboeren med på å gå igjennom bilen, og så at alt var borte.

Det som er tatt er fritidsklær og skiklær for omkring 22.000 kroner, samt en bag full av sykkelutstyr som Berg skulle ta med til svigerbroren. Det hadde en verdi på 30.000 kroner.

Kamera

Berg tenker minst mulig på den ubehagelige opplevelsen, men antar at tyveriet har skjedd om natta. Tyvene har tatt en risiko og hatt et visst strev for å komme seg fram til bilen.

– Fra tunnelåpningen til bilen var det 150–200 meter. Hvis de har kommet fra den andre siden, har de tatt seg kanskje 300 meter fra andre enden av skredet mot Kvalsundbrua.

Etter det Berg vet, er det et kamera i nærheten av tunnelen. Han håper politiet kan oppklare tyveriet ved hjelp av bilder derfra.

NRK har forsøkt å få kommentar fra politiet i Finnmark, blant annet til at Berg ble bedt om å la bilen stå med nøkkelen i, men har så langt ikke fått noe svar.