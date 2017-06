Tyskeren fikk bot, og nordmannen mistet lappen: Derfor behandles de ulikt

To menn ble tatt for å kjøre for fort i en 90-sone i Finnmark i helga. Den ene, en tysker, kjørte i 132 kilometer i timen. Han ble ilagt et forelegg. En mann i 20-årene kjørte i 135 kilometer i timen, og ble fratatt førerkortet.

Behandles turister mildere enn nordmenn?

– Når vi har fartskontroller, behandles alle likt. Det er de samme reglene for førerkortbeslag, forklarer UP-sjef i Troms og Finnmark, Geir Marthinsen.

Men når det er ikke-norske sjåfører bak rattet, er det politijuristen som tar stilling til hvordan førerkortbeslaget skal behandles. Det kan variere fra tilfelle til tilfelle, sier UP-sjefen.

– Hvis tyskeren hadde vært en nordmann, hadde han da mistet lappen?

– Ja, det hadde han.

Grensen for å miste lappen i 60-sonen og lavere ligger på 26 kilometer i timen over, mens i 80-sonen og høyere er grensen 36 kilometer i timen over.

Turister stoppes hyppig

Hver sommer råkjøres det på norske veier. Daglig tikker det inn meldinger på Twitter om førerkortbeslag og forelegg. Og mange av disse er nettopp turister, som ikke respekterer fartsgrensene i Norge.

– Selv om du mister lappen i Norge, mister du den ikke nødvendigvis i hjemlandet. Det gjør det vanskelig for oss, sier Marthinsen.

UP kan stoppe noen to kilometer fra grensen. Da kan det bli litt snevert å gi dem kjøreforbud i Norge, mener han.

– Utfordringen ligger i at den enkelte førerkortbeslag skal behandles individuelt. Derfor gjøres det unntak når det kommer til ikke-nordmenn. Noen av dem får isteden forelegg.

Marthinsen legger til at det normalt gjelder personer som ligger to-tre kilometer over beslagsgrensen.

Påtaleleder i Finnmark, Morten Daae, mener tyskerens hastighet tilsvarer førerkortbeslag. Det gjorde det ikke. Foto: Allan Klo / NRK

– Praktisk tilnærming til utlendinger

Men hvorfor slapp tyskeren billigere unna, når han kjørte 42 kilometer i timen over tillatt hastighet, og seks over beslagsgrensen?

Påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae sier han forutsetter at den tyske sjåføren også mistet lappen. Men en telefon til operasjonsleder Jan-Olav Schjølberg i politidistriktet avkrefter dette. Han sier det kun ble ilagt forelegg i dette tilfellet.

Daae sier utlendinger og norske statsborgere i utgangspunktet behandles likt.

– Men vi har en praktisk tilnærming til utlendinger som stoppes, og som har kjørt over den satsen vi kan gi forenklede forelegg for, men innenfor det området vi kan gi forelegg. Vi har åpnet for å kunne gi utlendinger forenklede forelegg istedenfor et ordinært forelegg, sier Daae.

Forskjellen mellom foreleggene er enkelt sagt at nær alle tjenestemenn kan gi forenklede forelegg, mens forelegg gis av påtalemyndigheten.

– Er dagens praksis rettferdig?

– Vi skal behandle alle likt, men hver enkelt sak behandles på forskjellig måte. Vi prøver å behandle likt, sier påtalelederen.