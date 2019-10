Det var for rundt to uker siden at Kirsten Ramberg fra Alta merket at hennes elleve år gamle Border Collie, Shanty, ikke hadde det bra.

I ettertid viste det seg at det var plastbiter i et tyggebein kjøpt hos Europris som var årsaken til det store ubehaget hunden følte.

Shanty har nå fått behandling, men Ramberg er skuffet over at ikke Europris gikk bredere ut å advarte deres kunder om at tyggebein fra deres sortiment kunne være farlig.

Hun ga dem beskjed direkte på mandag, men det tok tid før budskapet kom ut media.

– Det er jo folk som har dette hjemme, og det må jo de få vite, sier Ramberg, som mener at det ikke er bra nok å opplyse om det på deres hjemmeside.

– Ingen hundeeiere sjekker ut på hjemmesiden til Europris når de skal gi hunden et tyggebein. Det her er noe dere må gå ut i media med, fortsetter Ramberg.

Border Collien Shanty fra Alta ble alvorlig syk etter å ha spist et tyggebein fra Europris. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Har fulgt varslingsrutinene

Europris opplyser at de svært kort tid etter at de hadde vært i kontakt med Kirsten Ramberg stoppet salget av tyggebeinet og fjernet varen fra butikkhyllene.

Totalt er det snakk om 5000 pakninger med tyggebein som kan være farlig for hundene.

Kvalitetssjefen i Europris, René Raab Lien, sier de har fulgt de varslingsrutinene som Mattilsynet har anbefalt.

– Vi skriver nå en melding som skal ut på Matportalen, som er i tråd med Mattilsynets retningslinjer, sier Raab Lien.

René Raab Lien er kvalitetssjef i Europris. Han sier at de har fulgt de prosedyrene som Mattilsynet har da de ble gjort oppmerksom på innholdet i et av deres hundeprodukter. Foto: Europris

Kostbare veterinærbesøk

Kirsten Ramberg trodde først at det var tennene hans som var årsaken til smertene hennes firbeinte venn hadde, men hun fikk avkreftet det etter å ha tatt røntgen hos Alta dyreklinikk.

Søndag oppdaget hun at det var masse plastbiter i tyggebeinet som Shanty hadde spist.

Det fikk Ramberg også bekreftet etter et nytt besøk hos veterinæren. Da ga veterinæren Shanty brekningsmiddel, og etter at de hadde gått gjennom oppkastet fant man de samme plasttrådene.

Det har blitt noen runder på behandlingsbordet til veterinæren for Shanty den siste tiden. Foto: Privat

– Vi fant da flere plastbiter og tråder. Det var akkurat det samme som i tyggebeinet. Noe som også veterinæren konkluderte med, sier Kirsten Ramberg.

I tillegg til oppkastet, så er det også funnet blod i avføringen, og det er sendt prøver til Tyskland for å få endelig svar på hva det er for noe.

Veterinærutgiftene har oversteget 20.000 kroner for Kirsten Ramberg, og de kan bli enda større om hun må til Tromsø for å ta perkutan endoskopisk gastrostomi av hundens hals og mage.

Europris har sagt at de dekker veterinærutgiftene som Ramberg har hatt fram til nå.

Disse plastrådene ble plukket ut av oppkastet til Shanty. De har medført til sår i hals og mage på hunden, noe som trolig er årsaken til border-collien har blod i avføringen og indre smerter. Foto: Privat

Emballasjerems var årsaken til smertene

Kvalitetssjefen i Europris påpeker at de synes det er svært beklagelig at hunden til Kirsten Ramberg har blitt syk etter å ha spist et av deres hundeprodukter.

René Raab Lien sier at det er en emballasjeremse som er kommet inn i produksjon av tyggebein. Det er det som er årsaken til at Shanty har blitt syk.

– Det er sterkt beklagelig at slikt skjer. Dyr skal ikke bli syke av produkter fra oss eller andre. Men det har vært en menneskelig glipp i denne saken. Det er informasjon vi har fått fra produsenten, sier Raab Lien.

Europris har tilbakekalt og stoppet salget av 5000 tyggebein av denne sorten. Foto: Erlend Hykkerud / NRK