Tusenvis i folketog for et nytt sykehus i Alta.

– Det har vært et utrolig oppmøte. Jeg er så fornøyd. Jeg håper budskapet vårt når langt, sier initiativtaker Frank Jonny Nilsen.

Sammen med flere altaværinger har han startet organisasjonen «Folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta». I dag gikk de i tog for å vise politikerne at de ønsker et akuttsykehus i Alta, i tillegg til det som ligger i Hammerfest og Kirkenes.

– Jeg gjør dette fordi Høyre og Arbeiderpartiet har nektet oss et sykehus. De hører ikke hva vi melder til dem. Så da må vi vise dem hva befolkningen vil ha, sier Nilsen.

– Skammelig at Støre og Høie ikke er her

Han sier befolkningen i Alta vil ha et sykehus, og at det er på tide at rikspolitikerne hører etter.

– Jeg syntes det er skammelig at Jonas Gahr Støre og Bent Høie ikke møter her i dag. Det er helt forferdelig. De tar ikke oss her oppe i Finnmark på alvor. De ser ned på oss, sier han.

– Befolkningen sier de vil ha sykehus, og da må de høre på det. Ferdig med det, det skal ikke diskuteres. Bygg sykehus, punktum, finale!

Opp mot 7000 mennesker gikk i tog for å få et akuttilbud til Alta. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Ordfører er stolt

– Frank Johnny Nilsen og aksjonsgruppa, takk for årets viktigste togaksjon. Godt å se så mange engasjerte innbyggere. Takk for at dere møter og viser støtte, sier ordfører i Alta kommune Monica Nielsen.

– Vi gir oss aldri, sier hun.

Ifølge politiet var det mellom 5000 til 7000 mennesker som møtte opp i Alta sentrum i dag. Dette var langt flere enn det politiet anslo fredag kveld.

Venstre-politikere med felles agenda

Venstre-leder Trine Skei Grande var rørt over å se folkemengden på torget i Alta.

– Dette er ganske rørende. Jeg får trua på at det går an å løfte seg for et lokalmiljø, og at det går an å få til noe viktig, sier Skei Grande, som slo fast at Norge er et kontrastenes land, der det kreves ulike løsninger.

Trine Skei Grande er helt på linje med partifelle Trine Noodt som går til valg på saken som splitter Finnmark.

– Når det kommer til helse, det helt akutte og det viktigste i folk sine liv, er det akkurat som at lista skal legges lavere i Finnmark enn andre steder, mener Noodt.

Hun tror ikke det vil bli vesentlig dyrere å opprette to akuttsykehus i Vest-Finnmark.

– For tenk på hvor mye unødvendig transport som blir spart. Du vil også slippe å bruke en hel arbeidsdag, eller to, for å komme deg tur-retur et sykehus for en undersøkelse. Så samfunnsøkonomisk vil det helt klart lønne seg å ha tre akuttsykehus i Finnmark, mener Venstre-politikeren.