Tusenvis følger klekking minutt for minutt

NRK Finnmarks påskekonkurranse har engasjert langt mer enn forventa.

Over 60.000 personer som har gjettet på hvilket egg som kom til å klekke først. Og hele klekkinga har vært streamet i flere dager på Facebook-sidene til NRK Finnmark.

Når egg nummer 15 sprakk opp litt fulgte over 1000 personer streamen.

Og kommentarene har heller ikke uteblitt. En skriver:

Jeg har nå investert meg så emosjonelt i egg 28 at jeg ikke bryr meg om hvem som klekker først engang, jeg vil bare se lille gullet klekke, og jeg aner ikke hvordan jeg skal få lagt meg i natt.

Andre skriver:

Vi kan høre deg lille kylling. Kom ut nå!

Nå er vi 170-180 personer som sitter og ser på egg midt på natta. Det sier mye om kordan liv vi har!

Sitt i Florida og ser på egg fra NRK!

Kyllingene her får mer oppmerksomhet enn jeg noen gang har fått!

Uff, jeg klarer ikke mer. God natt!

Vaktsjef i NRKs sosiale medier-avdeling, Bjørnar Skogheim, sier at det er noe med det uforutsigbare i naturen som vekker et engasjement.

– I tillegg så engasjerer også konkurranseelementet publikum ekstra, sier vaktsjefen.

Over 60.000 har kommentert eller deltatt på FB-sidene fra streamen startet mandag kveld. Foto: NRK

Eggene som har blitt ruget fram kommer fra Heimdal gård i Alta, og det er flere sorter som har ligget i rugemaskinen. Det er egg fra Hvite italienere, Dverg Kochin, Silke og Australorpen.

Mange har sjekket hvordan det gikk med rugingen i NRKs direktesendte rugeprosjekt i påsken. Foto: @cindydesign

Ofte stilte spørsmål om egg, ruging og kyllinger:

Mange har også kommet med flere spørsmål tilknyttet påskeeggprosjektet. Vi har fått bistand fra leder i Norsk rasefjærforbund, Jonas Løvaas Gjerstad, slik at vi kan svare på noen av de spørsmålene som vi og våre lesere lurer på.

Jonas Løvaas Gjerstad er leder i Norsk rasefjærforbund. Han sier det ikke er overraskende at kyllinger og klekking av egg engasjerer folk. Foto: Jan Gulliksen / NRK

Kan det bli kylling av egg som man kjøper i butikken?

Ja, det kan det bli om de et frittgående høner. Noen av eggene som man kjøper kan være befruktet. Men det kommer da an på om de har gått sammen med en hane.

Hva er den store forskjellen på en rugemaskin og ei høne som ruger på egget?

Den største forskjellen er at høna får et bedre resultat en rugemaskinen. Rugemaskin er en maskin vi har laget for å etterligne høna i de tre ukene når den ruger.

Når den ruger begynner den å bli varmere når det nærmer seg klekking. Fra den 18. til den 21. dagen skal det være veldig fuktig. Da skal det være over 70 prosent fuktighet.

Hvor lang tid tar det å ruge fram et egg?

Det tar tre uker altså 21 dager.

Hva er viktig å huske på når man skal ruge fram et egg?

Det er viktig at det er veldig at eggene blir snudd jevnlig, og det må være 37,8 grader i rugemaskinen. Slik at plommen ikke skal bli klistret på en side av egget.

Etter 18 dager og fram til eggene er klekket bør det være over 70 prosent luftfuktighet i rugemaskinen.

Hvorfor beveger eggene på seg før de klekker?

Når kyllingen ligger inne i egget så begynner den å hakke seg ut. Bevegelsen i egget er kyllingen som rører på seg.

Påvirker lyd aktiviteten i egget?

Absolutt, når den hører rundt seg. Når det er mange egg som klekker samtidig er det stor sjanse for at den begynner å hakke seg ut. Jo flere egg som ruger samtidig, jo større sjanse er det at den kommer ut.

Hvorfor piper kyllingene før de er kommet ut av egget?

De siste dagene før kyllingene skal klekke, så begynner de å pipe inne i egget. Da begynner hver av hønene å kommunisere. Da kjenner de hverandre før de har klekket. Derfor går de sammen i hønegården, for de kjenner hverandre igjen på stemmen.

Hva skjer med eggeskallene etter at kyllingen har kommet ut av egget?

Det skjer ingenting. Når de er ferdig klekket så forlater de den, men det er bra å legge eggeskall i komposten.

Hvor lenge er en kylling en kylling?

Den er en liten kylling fram til de begynner å få fjær. Fram til de begynner å legge egg er de unge voksne. Det tar cirka 25 uker til et halvt år.

Hvorfor tror du at dette «påskeegg-prosjektet» har engasjert så mange?

Kyllinger er veldig morsomt, og de oppfører seg som barn. De er nysgjerrige på alt som er rundt seg. Det fascinerer med dyr som ligner på oss.

Hva kom først høna eller egget?

– Det var uten tvil egget som kom først. Egget er noe svært grunnleggende. Fuglene har utviklet seg fra dinosaurene, som er krypdyr, og alle krypdyr legger stort sett egg; alt fra dinosaurer, krokodiller, alligatorer til skilpadder, sier Mette Elstrup Steeman, som er post.doc. i evolusjonær biologi, til forskning.no.

På gården skal de sammen med de andre hønsene og hanene få være både ute og inne. Foto: Privat

Når kyllingene har klekket skal de leve videre på Heimdal gård. Foto: Privat