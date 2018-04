Turistfiskere etterlater halvsløyd fisk på kaia: – En drittaffære

– Det blir som om vi dro ned til Østlandet, skjøt elg, skar ut tunga og heiv resten av elga. Hva hadde du syntes om det?, sier yrkesfisker Steinar Furøy.

Fra bua i Sørvær i Finnmark har han god oversikt over hele kaia og fiskeaktiviteten som foregår der.

De siste årene har han observert en utvikling som han kaller for «en drittaffære».

Steinar Furøy er yrkesfisker i Sørvær på Sørøya i Vest-Finnmark. Fra både kjøkkenbordet og arbeidsbenken har han utsikt over kaia og får med seg mye av det som skjer. Foto: Stian Strøm / NRK

Bare de beste filetene

Det har nemlig blitt mer og mer popluært med turistfiske de siste årene.

– Ikke alle tar like mye fisk, men noen har laget business på dette, forteller Furøy.

For disse kan det være et problem at det ikke er lov til å ta med mer enn 20 kg fisk ut av landet. Det løser noen ved at de bare tar med seg en del av fisken.

De skjærer ut de beste filetene og kaster resten tilbake i havet eller på kaia.

Furøy viser fram ei svær skrei, halvt partert, som nylig ble etterlatt.

– Hvis du bare skal gi faen i fisken når du har fisket den..., sukker han.

– Det er galskap at man ikke tar ordentlig vare på råstoffet.

For å få med seg mest mulig god og salgbar fisk tar fisketuristene kun med seg de beste filetene. – Det er galskap og respektløst overfor havbruket, mener yrkesfisker Steinar Furøy. Foto: Stian Strøm / NRK

Fisker mer enn de skal

Når de fisker etter kun de beste bitene, tar turistene opp mye mer fisk enn det de egentlig skal. Dette frykter Furøy kan gå ut over bestanden.

– Det var en gjeng her for litt siden – de påstod at de hadde fisket over 3000 kg. Det kan jeg egentlig ikke forstå – de har jo ikke lov til å ta så mye med seg, sier han.

– Det er fryktelig mye unnaluring og mystikk rundt dette. Det er nok ingen som kan si hvor mange tusen tonn som tas opp langs hele norskekysten, men det er mye.

Ny rapporteringsplikt

Leder for Fiskeridirektoratets kontrollseksjon region Nord, Hilde Jenssen, sier de får bekymringsmeldinger om denne praksisen.

For å sikre fiskebestanden for framtiden har Fiskeridirektoratet innført stadig strengere regler knyttet til fisketurisme. Seksjonssjef i region Nord, Hilde Jenssen, håper den nye rapporteringsplikten vil luke ut useriøse aktører. Foto: Privat

Hun håper den nye forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2018, vil luke ut useriøse aktører i næringen.

Forskriften krever at turistfiskere rapporterer fangsten.

– Registrering av det som landes bidrar til at vi får mye mer kunnskap om faktiske forhold i turistfiskenæringen, sier Jenssen.

Direktoratet vil etterse at det er samsvar mellom det som rapporteres inn og det som faktisk fanges.

Jenssen sier direktoratets kontroller ikke har fanget opp den praksisen Furøy snakker om, men de følger med på den på bakgrunn av bekymringsmeldingene.

– Vi håper det nye regelverket kan bidra til at vi får tatt tak i de reelle problemene.