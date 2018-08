Turister i Nordkapp forstyrret begravelse: – Det var kaoslignende tilstander

Det er mellom 250.000–300.000 personer som besøker Nordkapp kommune årlig. Det kan bety utfordringer for en liten by som Honningsvåg med litt over tre tusen innbyggere.

Den lokale kirken er en godt besøkt turistattraksjon, men det er ikke alltid turistene kjenner sin besøkelsestid. I sommer har kirken hatt flere beklagelige og ubehagelige opplevelser.

Det begynner å bli et stort problem, forteller kirkeverge Niels Westphal til ifinnmark.no, som omtalte saken først.

Den siste i en rekke hendelser skjedde nylig, da en cruisebåt med rundt 6.000 turister lå til kai i Honningsvåg. Turistene forstyrret begravelsesfølget, og vandret rundt på kirkegården for å fotografere den eneste gjenstående bygningen etter krigen.

– Det er ugreit og synd at når folk kommer ut av kirka så blir de fotografert og filmet av turister, sier kirkeverge i Nordkapp menighet til NRK.

Både de ansatte i menigheten og de pårørende fikk et ublidt møte med masseturismen. Det var mye folk både på kirkebakken og inne på kirkegården da begravelsen skulle foregå.

– Det var mye folk, og kaoslignende tilstander, sier Westphal.

Tar grep

Reiselivssjef i Nordkapp kommune, Martin Hansen, mener denne typen hendelser ikke har vært et problem. Han kjenner foreløpig kun til hendelsen ved gravferden for to uker siden.

Hansen er uansett klar på at de vil de ta grep for å unngå flere liknende episoder i framtiden.

– Vi har en dialog med kirka, og når det kommer inn cruiseskip samtidig som det er en begravelse, så vil vi informere om dette via turistinformasjon, sier Hansen, som regner med at de fleste viser respekt for begravelser om de er fastboende eller turister.

Reiselivssjefen påpeker at innbyggerne i Honningsvåg er vant til store turiststrømmer.

– De aller fleste synes at de som besøker oss er en ressurs, men det er lov til å si ifra. Det håper jeg folk gjør, for det er ikke sikkert man får informert alle som besøker oss.

Kommunikasjon er viktig

Plagsomme turister har flere ganger vært et tema i Finnmark. I Alta ble en familie plutselig den mest populære turistattraksjonen da en gjeng med asiatiske turister kom på besøk i hagen deres for noen år siden.

Daglig leder i reiselivsoperatøren North Adventure AS, Henriette Bismo Eilertsen, ber folk som føler at turister er for nærgående om å ta kontakt med den lokale reiselivsdestinasjon.

– Vi oppfordrer den vanlige mannen i gaten om å gi oss et tips om det er noe som vi ikke vet om. Er det noe som plager dem så gi oss et tips sånn at vi får laget et system som gjør at man unngår dette. Vi vil at bolysten skal være for alle, selv om vi har gjester som får se hvor fint vi har det her, sier Bismo Eilertsen.