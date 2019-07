Turistene strømmer til for å få et glimt av Hvaldimir

– Det har aldri vært så mye turister her. Aldri, sier Randi Anett Isaksen fra Hammerfest.

Klokken er 11.30 en helt vanlig formiddag, og på kaia i finnmarksbyen er det tjukt av folk. De har samlet seg der ene og alene av én grunn: For å se på matingen av hvithvalen Hvaldimir.

De fleste som står på kaia er turister, og hammerfestingen har forståelse for at de flokker til.

– Han er jo skjønn, ler Isaksen.

Turistene står på rekke og rad når Hvaldimir skal mates. Og det er nok ikke tilfeldig at den ene av de tre daglige matingene skjer i det samme tidsrommet hvor Hurtigruten ligger til kai. Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Fantastisk kommunikasjon

Etter at han ble oppdaget iført seletøy utenfor finnmarkskysten, har Hvaldimir blitt en internasjonal kjendis. Han har vist seg å være svært menneskekjær og attpåtil full av triks.

De siste par månedene har hvithvalen holdt til i havnebassenget i Hammerfest, og matingen har nærmest blitt en daglig begivenhet.

Her får publikum fra fjern og nær se Hvaldimir i all sin prakt på kloss hold.

– Vi har sett ham på svenske nyheter og fikk litt informasjon om ham på båten, sier svenske Göran Lundholm, som har kommet til byen med Hurtigruten.

– Det er fascinerende at en vill hval har blitt tam, og at han har funnet seg til rette her for å få mat regelmessig. Det er litt uvanlig, så det er kult å få se.

For svenske Göran Lundholm er midnattssola det beste med å besøke Nord-Norge. – Men hvithvalen er en fin bonus, sier han. Foto: Kai Erik Bull / NRK

For Mick Gallagher fra Australia er møtet med hvithvalen et av de desiderte høydepunktene på hans norgesferie.

– Det er fantastisk å se kommunikasjonen mellom hvalen og menneskene som passer på ham, sier han entusiastisk.

– Det minner oss om at vi alle er forbundet gjennom naturen. Det beste hadde jo vært om han kunne dra tilbake og finne mat på egen hånd i sitt naturlige habitat, men da hadde vi samtidig ikke fått gleden av å se dette i dag.

Mick Gallagher fra Australia gir Hvaldimir tommelen opp. Foto: Kai Erik Bull / NRK

En «søtnos»

Hammerfest kommune har gjennom Isbjørnklubben lagt til rette for at turistene kan få se Hvaldimir. Det er også mulig å donere penger eller kjøpe suvernirer, hvor inntektene går til å støtte det frivillige arbeidet med å ta vare på og fôre hvithvalen.

Minerva Hussle er en av de frivillige i organsisasjonen Norwegian Orca Survey som passer på at Hvaldimir har det bra. I tillegg arbeider hun som turistguide for Isbjørnklubben.

Hun kaller hvithvalen for en «søtnos», og kan bekrefte den store interessen for Hvaldimir blant turister.

– Alle vil se ham og fôringen. Mange har aldri sett en fri hval før – spesielt ikke en som er trent og som er så glad i folk, sier hun.

– De spør hvor han er fra og hva vi skal gjøre med ham. Det er jo ting vi ikke kan svare på, men vi samarbeider med kommunen for å finne en løsning.

I tillegg til å mate ham, sjekker de tilstanden hans hver dag. Denne dagen virker han glad og i god form, forteller Minerva Hussle. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Vil finne permanent hjem

Det optimale hadde vært om Hvaldimir kunne levd ute i det fri, blant andre hvaler, sier Hussle, men samtidig tviler hun på om dette er realistisk.

Hvaldimir er nemlig så vant til å bli matet at han vanskelig vil kunne overleve på noe annet vis.

– Håpet er uansett at vi finner et permanent hjem til ham, sier Hussle.

Dette håper også finske Eija Pijetilä. Som mange andre av dem som står på kaia, er også hun opptatt av hvalens ve og vel. Hun håper at hans opptreden for turistene kun blir midlertidig.

– Det er fantastisk å se hvalen, men samtidig håper jeg ikke at han blir en varig turistattraksjon, sier finske Eija Pijetilä.

– Han er en fri hval, så han burde ikke være en attraksjon. Jeg håper at de finner ut hva som er best for ham, og gjør det.