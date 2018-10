Trygve pågrep innbruddstyv: – Å vite at han ikke er på gata lenger føles ekstremt godt

– Jeg var så i fyr og flamme over at en fremmed person hadde vært inne i huset, så jeg bare løp mot han. Like før jeg kom innenfor hans rekkevidde så jeg han hadde en jernstang, som han smeller i hodet på meg, sier Trygve Digre Berg om den dramatiske kvelden.

Det var kona Birgitte som først hørte lyder fra første etasje natt til torsdag, og da Berg oppdaget at det var noen som stakk av fra huset, tok han opp jakten etter innbruddstyven i bare boksershortsen.

Det var altaposten.no som først omtalte denne saken.

Ikke en gjennomtenkt handling

Adrenalinet pumpet gjennom kroppen da Berg tok igjen innbruddstyven. Selv om han var væpnet så fikk Berg kontroll og avvæpnet mannen i 30-årene, og etter hvert kontaktet naboene for å få hjelp.

– Det er et alvorlig overtramp å gå inn i noens andres hjem, mens jeg, kona og barna sover. Da går alt på instinkt. Handlingen er ikke gjennomtenkt, og jeg kunne satt meg i en vanskelig situasjon, sier Berg.

– Det er ikke noe lurt gjort, men det var bare reptilhjernen som fungerte, legger han til.

Alta-mannen Trygve Digre Berg fikk et lite brudd på hjerneskallen og påvist en hjernerystelse etter å han gjennomført en sivil arrestasjon. Foto: Privat

Oppfordrer ikke til å ta saken i egne hender

Selv om adrenalinet hadde lagt seg da NRK pratet med han, så er Berg ikke i tvil om at han hadde reagert på samme måte igjen.

– Jeg hadde nok gjort det igjen, sier 37-åringen, som legger til at det ga en seiersfølelse å ta personen som hadde brutt seg inn hans families hjem.

– Det man ikke visste var om det var flere personer i huset, og det hadde stilt meg i en annen posisjon. Men jeg hadde gjort det igjen.

Politifullmektig ved Alta lensmannskontor, Guro Steffensen, opplyser at Trygve Digre Bergs inngripen betegnes som nødverge. Det er uansett ikke noe politiet anbefaler folk å gjøre om de havner i liknende situasjoner.

Siktelse på 18 punkter

Den 32 år gamle mannen som ble tatt av Trygve Digre Berg natt til torsdag er nå varetektsfengslet i fire uker.

Steffensen ved Alta lensmannskontor opplyser at politiet hadde begjært åtte uker varetekt på bakgrunn av den siktedes lange rulleblad. Steffensen er uansett fornøyd med at de fikk medhold på fire uker.

– Det var en lang siktelse med 18 punkter og totalt 29 anmeldelser, sier Steffensen.

Blant de mest alvorlige punktene i siktelsen var grovt ran, grovt innbrudd og grov kroppskrenkelse. De to siste punktene stammer fra episoden med Trygve Digre Berg.

Fare for gjentakelse

Det er ikke unormalt at det skjer flere innbrudd og tyverier når høstmørket har begynt å senke seg. Politifullmektig Guro Steffensen kan ikke si om det er flere tyverier nå enn tidligere, men hun er klar på at politiet har et fokus på gjengangere.

I denne typen saker er det viktig å fjerne siktede fra samfunnet, spesielt når det er alvorlige hendelser som den natt til torsdag.

– Når det er høy grad av sannsynlighet for gjentakelse, er vi innstilt på varetektsfengsling, sier Steffensen.

Godt å vite at han er fengslet

Trygve Digre Berg er glad for at politiet har varetektsfengslet mannen som brøt seg inn i familiens hjem.

– Bare det å vite at han ikke er på gata lenger føles ekstremt godt. Nå vet jeg hvem det er. Hadde jeg ikke tatt han, hadde jeg ikke hatt peiling. Derfor ble det en seier som smakte godt, sier altaværingen.