Truer med å kutte strømmen hos kunder som nekter å installere ny måler

Kundene er redde for stråling, og for at nøyaktig måling av strømforbruket innebære en form for overvåkning.

Andrei Yushkevich kan miste strømmen fredag denne uka, ifølge brevet fra kraftselskapet. Han har nektet montørene fra kraftselskapet å komme inn i huset for å bytte måler.

– Jeg er veldig skeptisk til all stråling, og til utbygging av 5G-nettet. Derfor ville jeg studere det nærmere.

Frakobling

Varanger Kraft har blitt nektet adgang hos flere kunder, som nå får brev om at de kan bli frakoblet – som en siste utvei.

– Hittil har vi over 2000 installasjoner på gang, og det har gått ca. 12 slike brev ut, sier viseadministrerende direktør Stein Mathisen.

– Det er noen som usikre på teknologien, stråling og overvåkning. Det prøver vi å løse med informasjon.

Gir unntak

Frykten for stråling blir avfeid av fagfolk. Statens strålevern slår fast at en vanlig mobiltelefon har fire ganger så kraftig sender som de nye AMS-systemet.

Såkalt el-overfølsomhet er heller ingen noen anerkjent diagnose. Kraftselskapet åpner likevel for at folk kan slippe selve senderen i AMS-en hvis de viser legeerklæring.

Stein Mathisen i Varanger Kraft sier at smarte strømmålere gir bedre styring og et sikrere strømnett. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK



– Da tar vi bort kommunikasjons­enheten og installerer kun måleren. Da må kunden rapportere på den gamle måten og sende inn informasjon.

Overvåkning

Yushkevich er i tillegg redd for at nøyaktige målinger av strømforbruket i praksis betyr at noen overvåker når folk i huset kommer og går.

Datatilsynet har også vært skeptisk, men Varanger Kraft er ikke med på at det er noen fare.

– Vi er veldig trygg på at personvern er godt ivaretatt, sier Stein Mathisen.

Yushkevich ber om utsettelse til sommeren, slik at han kan sette seg inn i saken. Men kraftselskapet vil ikke vente. De har det travelt med å montere 16.000 målere på litt over et år.

– Vi har et program som må følges. Det er vanskelig for oss å utsette installering i visse områder, sier Mathisen.

NVE: For kort frist

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt kraftselskapene å sette inn smarte målere. Avdelingsdirektør Ove Flataker slår fast at kunden allerede har godtatt målerne gjennom avtalen med kraftselskapet.

Han mener imidlertid at brevene fra Varanger Kraft burde informert om at folk kan klage til Elklagenemnda.

Dessuten er det for knapp frist når brevet til Yushkevich er sendt bare 18 dager før strømmen ryker, mener han.

– I avtalen som er inngått mellom Forbrukerrådet og Energi Norge, ligger det til grunn en varslingstid på fire uker, sier Flataker.