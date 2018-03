Trosser advarslene og går på rasutsatte veier

– Vi ser rett som det er spor av folk som har beveget seg i områder der det er stor rasfare. Vi håper folk ikke vil utsette seg for dette, for det er ekstrem rasfare nå, sier Jens Ivar Hauge i helikopterfirmaet Helitrans, som utløser skred for Statens vegvesen.

Også Finnmark politidistrikt har fått meldinger om folk som går på skredstengte veier.

– Det går mange skred på stengte veier. Det viser at det er riktig å stenge veiene, sier beredskapsvakt Marit Slungård i Statens vegvesen.

Veien gjennom Holmbuktua utenfor Tromsø ble stengt onsdag kveld på grunn av høy skredfare. Torsdag valgte Statens vegvesen å utløse skred i området med helikopter. Foto: Asbjørn Gressmyr og Andreas Persson Du trenger javascript for å se video. Veien gjennom Holmbuktua utenfor Tromsø ble stengt onsdag kveld på grunn av høy skredfare. Torsdag valgte Statens vegvesen å utløse skred i området med helikopter. Foto: Asbjørn Gressmyr og Andreas Persson

Utløser skred

Torsdag utløste veivesenet et skred ved fylkesvei 293 langs Holmbukta utenfor Tromsø. Nå håper de at været snart kan tillate å utløse skred også langs E69 til Magerøya, der både Nordkapp og Honningsvåg ligger.

VANSKELIG: Statens vegvesen har E69 til Magerøya som høyeste prioritet, men været gjør arbeidet vanskelig ifølge beredskapsvakt Marit Slungård. Foto: Privat

– Magerøya har vært uten veiforbindelse til resten av samfunnet siden forrige helg, så det begynner å bli ganske kritisk. Planen var å dra dit onsdag, men været satte en stopper for det. Heller ikke i dag kom vi oss dit. Vi skal gjøre et nytt forsøk i morgen, sier Slungård.

En rekke byer og bygder er isolert fra omverdenen på grunn av 19 stengte veistrekninger i Troms og Finnmark.

Årsaken er blant annet polare lavtrykk, som gjør at det kan være kjempefint vær i det ene øyeblikket, og tett tåke og vanskelige flyforhold i det neste.

Nødetatene gjør undersøkelser ved Stallogargotunnelen etter et skred i Kvalsund langfredag. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Utålmodige

Både helikopterpilotene og veivesenet merker at folk er utålmodige etter mange dager uten veiforbindelse.

TÅLMODIGHET: Jens Ivar Hauge i Helitrans ber folk være tålmodige og sier hjelpen kommer så snart som mulig. Foto: Privat

– Folk klager over at vi ikke kommer, men vi ønsker virkelig å hjelpe alle. Det gjør veivesenet også. Vi står på hodet for å få det til. Vi må bare be publikum om litt tålmodighet, for vi kommer så fort det lar seg gjøre, sier Hauge i Helitrans.

Slungård i Statens vegvesen sier det ofte er farlig å starte opprydningsarbeidet i tiden etter at et skred har gått, blant annet fordi maskinene kan utløse nye skred.

– Dette er jo den verste tiden, når folk endelig skal komme seg ut på hytta og andre steder. Det er vanskelig når man sitter der, å forstå at veien er stengt. At man ikke bare kan brøyte gjennom. Men vi må sette sikkerheten først, sier Slungård.

– Det er ikke bare å utløse skredet og så åpne veien heller. Noen veier har vært stengt lenge, og det har gått flere skred. Det er en stor jobb å rydde op. Naturen setter oss virkelig på en prøve nå, utdyper hun.