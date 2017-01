Tror på Olli som APs presidentkandidat

Etter at Helga Pedersen trakk seg, er det fortsatt usikkert hvem som blir Arbeiderpartiets presidentkandidat til sametingsvalget. At Kåre Olli har hendene frie fra Arbeiderpartiets maktovertakelse fra NSR kan være en stor fordel for han.

– Han vil trolig kunne seile opp som en kompromisskandidat som mange kan akseptere, sier kommentator i NRK Sápmi, Nils Johan Heatta.

Det var 8. desember at Arbeiderpartiet og Vibeke Larsen stilte mistillit mot Aili Keskitalo og NSR. Helga Pedersen som da var Arbeiderpartiet sin presidentkandidat for neste sametingsvalg, trakk seg som følge av den omstridte maktovertakelsen.

– Dette kan jeg rett og slett ikke være med å forsvare, sa Pedersen til NRK i desember.

Dette er en veldig tung beslutning for meg. Men jeg må også kunne se meg selv i speilet å forsvare det jeg er med på, sa Pedersen til NRK i desember da hun valgte å trekke seg som presidentkandidat. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Godt å være favoritt

NRK-kommentator Heatta tror Arbeiderpartiet nå trenger en samlende presidentkandidat, og peker på Olli som en favoritt.

– Det er godt å høre at jeg blir nevnt som en av favorittene, sier Kåre Olli.

– Jeg er et konkurransemenneske. Så får man se når man har gått over målstreken hvilken plassering man får. Jeg tar aldri seier eller tap på forskudd. Det kommer sikkert flere kandidater også, sier han.

– Nåværende president Vibeke Larsen fra Vesthavet har ikke vært sikker på om hun vil stille opp som presidentkandidat. Hun gjorde det ikke under Arbeiderpartiets samepolitiske forum da de nominerte Helga Pedersen som presidentkandidat, sier Heatta

På Finnmarkssendinga i går hadde Larsen fortsatt ikke bestemt seg.

– Mistet kandidaten på oppløpet

Bjørn Inge Mo, som trakk seg av helsemessige årsaker, blir òg nevnt. men Heatta tror det er usannsynlig at han vil stille.

Ronny Wilhelmsen som ble valgt som visepresidentkandidat, vil på samme vis som Larsen, slite med involveringen i maktskiftet i desember.



– Ronny Wilhelmsen har vært med på den prosessen og kanskje vært i spissen sammen med Vibeke Larsen, som førte til at Helga Pedersen trakk seg som Arbeiderpartiets presidentkandidat, sier Heatta

– Det er uro i partiet og det er misnøye rundt det som skjedde. De hadde sett for seg Helga Pedersen som sin soleklare kandidat som skulle hamle opp med Aili Keskitalo. Så mister de henne på oppløpet, sier han.

– Må gå videre

27. januar møtes Arbeiderpartiets samepolitiske råd i Lakselv for å finne en ny presidentkandidat, og valgkretsene sine forum har fram til 18. januar til å komme med sine forslag. Kåre Olli mener de nå må se framover.



– Vi var ferdig med en prosess der Helga ble valgt sammen med Ronny som visepresident. Jeg tror vi hadde gjort et bra valg der som kunne gjort en forskjell med tanke på å komme i posisjon. Nå må vi bare gå videre for å få gjennomslag for vår politikk i Sametinget. Det er det viktigste, sier han.