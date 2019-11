Tror Frode Berg kan være på vei hjem om få dager

Onsdag ble det kjent at Russland har mottatt en benådningsanmodning i Frode Berg-saken. Det betyr at benådningen nordmannen har sendt fra russisk fengsel har kommet fram til en kommisjon direkte under Russlands president.

Det er svært godt nytt, ifølge Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes.

– I sum med de signalene vi får fra Litauen og Moskva så peker alle piler i samme retning, nemlig at det finnes en slik avtale. At denne avtalen inkluderer Frode Berg og at en utlevering kan være nært forestående, tror jeg er sannsynlig, sier Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes.

Avtalen han sikter til handler om en mulig utvekslingsavtale mellom Russland, Litauen og Norge, som flere medier har omtalt.

Planen er at Litauen skal benåde en eller to russere som er dømt for spionasje, og at Russland på sin side skal benåde og sette fri to litauer. Frode Berg skal være en del av denne avtalen.

Det litauiske parlamentet skal etter planen i morgen 7. november ta stilling til et lovforslag som gir presidenten i landet anledning til å benåde personer som er dømt for spionasje.

Hele Kirkenes-samfunnet håper den tidligere grenseinspektøren Frode Berg kommer hjem snart. Han har sittet fengslet i Russland siden desember 2017. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Om få dager

Disse nyhetene er betydningsfulle for Frode Bergs hjelpeapparat.

– Vi som jobber med saken og familien er vant til tilbakeslag, så vi tar alt med visse forbehold. Men for hver ny opplysning som peker i samme retning så blir man mer optimistisk, sier advokat Risnes.

Akkurat hvilken dag overleveringen av Frode Berg vil skje er vanskelig å si, forklarer Risnes, men han antar at det ikke skjer før etter i morgen torsdag.

Risnes ser det som sannsynlig at det kan skje i løpet av få dager etter møtet i det litauiske parlamentet.

Den russiske forsvareren til Frode Berg, Ilja Novikov, forteller at Frode Berg selv er optimistisk, og tror det kommer en løsning nå. Foto: Berit Roald

Berg i god form

Risnes trekker også frem den russiske utenriksministeren Sergej Lavrovs uttale fra besøket i Kirkenes for to uker siden. Da sa han at Frode Berg kan komme hjem «når som helst».

Risnes forteller at Frode Berg ifølge hans russiske advokat, Ilja Novikov, skal være ved godt mot og i god form.

– Novikov var der nylig og han rapporterte om en Frode Berg i god form, som også selv tror på de signalene som er kommet nå. Han håper også på en veldig snarlig løslatelse, sier Risnes.

Risnes legger også til at det er klart at hvis det er slik at dette blir fullført og Frode Berg kommer hjem, er han takknemlig overfor norske myndigheter for det arbeidet de har gjort.