Tror du nordlendinger tåler kulde bedre enn søringer?

Kulderekorden i Norge ble registrert 1. januar i 1886. Da var det – 51.4 grader i Karasjok. Rekorden ble nesten slått i 1999, da det var – 51,2 grader på samme sted, kun 0,2 grader unna.

Heldigvis er ikke dette normen i Norge, men kaldt kan det oppleves uansett. Noen føler at de tåler mindre kulde enn andre, og det kan stemme, forteller forsker Øystein Wiggen.

– Mennesket er i utgangspunktet tilpasset et tropisk klima. Vi er ikke tilpasset et kaldt klima, men vi har tilpasset oss det i form av bygninger, bekledning og beskyttelse, sier Wiggen.

– Ikke pysete

– Er for eksempel finnmarkinger bedre på kulda enn andre i landet?

– Nei, folk i Oslo kan også være flinke til å kle på seg. Men mange finnmarkinger har god erfaring med kalde omgivelser og har lært siden de var små hvordan de kler seg. Men det finnes helt sikkert folk i Finnmark også som ikke vet hvordan de kler seg for kulda, mener Wiggen.

– «Ikke dårlig vær, men dårlig klær?»

– Hvis du slenger på litt «manglende kunnskap» inni der så er uttrykket riktig. Bekledning er veldig, veldig viktig, men jeg tror kunnskap om det å kle seg er ennå viktigere, sier Wiggen.

Øystein Wiggen er forsker ved SINTEFs avdeling helse. Han er utdannet fysiolog, med en doktorgrad i menneskelig yteevne i kaldt klima. Foto: SINTEF

Kulde er relativt, og det er store individuelle variasjoner på hvordan man opplever kalde omgivelser. Fettprosent, blodsirkulasjon og erfaring er alle faktorer som har betydning for hvordan vi klarer oss i kulden, sier Wiggen

– Det er en fordel å ha litt fett på kroppen når man er ute i kulda. Ser man på dyreverden så bygger de opp fettlager for beskyttelse og næringsresever om sommeren.

Alta i Finnmark en kald vinterdag. – Mennesket er i utgangspunktet tilpasset et tropisk klima, sier forsker Øystein Wiggen. Foto: Robin Mortensen / NRK

Kaldt på soverommet – et særnorsk fenomen?

– Jeg hadde en gang besøk av noen forskerkollegaer fra Finland. De skjønte ingenting da de gikk gjennom Trondheim by en kveld og så masse åpne vinduer. Men her er det snakk om preferanser. Jeg vil ha det kaldt på soverommet selv, men gjerne 22 grader i stua, sier Wiggen.

En av dem som er enig i et kaldt soverom, er søvnterapeut for barn, Karin Naphaug. Hun mener det er bra for barn å sove ute i frisk luft, men ikke i alle slags minusgrader.

- Dersom barn skal sove inne må du sette opp vinduet og heller ha mer klær på de, slik at de får frisk luft, sier søvnterapaut Karin Naphaug. Foto: Inger Marie Grini

– Det kommer helt an på hvor mange grader det er ute. Man sier at barnehagebarn ikke skal sove ute når det er kaldere enn minus 10 grader. Men jeg ville ikke lagt et nyfødt spedbarn ut i minus 8 grader heller, sier Naphaug.

Hun sier det er viktig å tenke på andre værforhold enn minusgrader også.

– Hvis det er helt stille og sol så er det helt annerledes enn hvis det er vind og snø. Men de fleste sover bedre når det er kjøligere enn varmt.