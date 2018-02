Troms og Finnmark strides om den assisterende fylkesmannen

– For oss er det viktig at både fylkesmannen og den assisterende fylkesmannen sitter i Vadsø, i tillegg til andre tilhørende ledere. Dette er veldig viktig, sier fylkesvaraordfører i Finnmark, Tarjei Jensen Bech (Ap).

Det pågår nå en intens dragkamp om makt og arbeidsplasser mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. De to embetene hadde frist til 1. mars med å komme fram til en ny organisering, men foreløpig er ingenting bestemt.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) mener det er svært viktig at både fylkesmannen og den assisterende fylkesmannen sitter i Vadsø. Foto: Finnmark fylkeskommune

Har bedt om hjelp

Fristen for å komme fram til en løsning er dermed utsatt en måned, og fylkesmennene har bedt om hjelp fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – i likhet med sammenslåingsprosessen mellom Finnmark og Troms fylkeskommune.

Regjeringen har fastsatt at øverste leder skal ha kontorsted i Vadsø. Resten av organiseringen har regjeringen overlatt dagens fylkesmenn å avgjøre lokalt. Det har stoppet opp allerede ved hvor den assisterende fylkesmannen skal ha sitt kontorsted, etter det NRK får opplyst.

Jan Tore Sanner (Høyre) var kommunal- og moderniseringsminister fram til regjeringsutvidelsen i januar. Mens Sanner var kommunal- og moderniseringsminister bestemte han at Fylkesmannen i den nye storregionen skulle ha Vadsø som hovedkontor. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Fylkesmannen i Troms mener assisterende fylkesmann må ha kontorsted Tromsø, mens Fylkesmannen i Finnmark mener det blir uforenlig med kongelig resolusjon om at Vadsø skal være hovedkontor.

– Handler om suverenitet

Etter det NRK kjenner til er frykten hos Fylkesmannen i Finnmark at en assisterende fylkesmann i Tromsø vil åpne for at andre ledere også skal være i Tromsø, og at det nye embetet da på sikt vil bli ledet fra Tromsø.

– Dette handler både om tilstedeværelse ved grensen i øst, sikkerhetspolitikk og suverenitetsledelse av landområdene i Øst-Finnmark, kommenterer Tarjei Jensen Bech.

Han er ikke overrasket over at forhandlingene mellom fylkesmennene har møtt på problemer.

– Det er jo store avstander, og når man har to lokasjoner, så vil det føre til uroligheter mellom disse. Dette har vi sett i forhandlingene mellom fylkene også, sier fylkesvaraordføreren.

– Ledd i sentralisering

Leder i Kommunenes sentralforbund (KS) i Finnmark, Kristina Hansen, mener det er urovekkende at problemene har kommet i en så tidlig fase av sammenslåingsprosessen. Hansen, som også er ordfører i Nordkapp, ønsker å se konflikten i et større perspektiv.

– Dette er et ledd i sentraliseringen av makt. Som representant for Finnmark er jeg mot at all makt skal flyttes til Tromsø.

Kristina Hansen, som også er ordfører i Nordkapp kommune for Arbeiderpartiet, er leder for KS (Kommunenes sentralforbund) i Finnmark. Hun er sterkt kritisk til at makt flyttes fra Finnmark til Tromsø. Foto: Allan Klo / NRK

Tarjei Jensen Bech har gjort seg opp en mening om hva han mener departementet bør gjøre i forbindelse med striden om fylkesmennene:

– De må legge klare føringer, spesielt rundt Vadsø. Det er viktig med bosetting i Øst-Finnmark, også for nasjonen Norge.