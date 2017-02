Trekker seg fra Finnmarksløpet: – Har mistet all tillit til dommere og veterinærer

Der ble Haaland diskvalifisert etter påstander om at hun kom i mål med en haltende hund.

Haaland hevder at verken dommere eller veterinærer var på plass ved målgang, men først kom til for å sjekke hundene etter et kvarter. Da fikk hun råd om å medisinere hundene, men ingen beskjed om at noe var galt med en av dem.

Først på hjemvei et døgn seinere fikk hun beskjed om at hun var diskvalifisert.

– Noen har sagt til juryen at jeg kom i mål med en halt hund i spannet. Jeg har spurt, men ikke fått vite hvem dette er, sier Haaland.

Fikk ikke forklart seg

På et tidligere sjekkpunkt i samme løp ble hun anklaget for å kjøre med en stiv og støl hund, men juryen henla den saken etter at de hørte Haalands versjon.

Derimot fikk hun ikke anledning til å forklare seg om den påstått haltende hunden i mål, sier hun.

– Jeg er forferdelig opprørt. Jeg er frarøvet muligheten til å presentere min sak. De skulle presentert påstanden så jeg kunne forsvart meg og lagt fram bevis, sier hundekjøreren til NRK.

Det beste beviset kom imidlertid i ettertid. Tilskuer Malene Rindhølen filmet målgangen hennes, og den korte videoen viser ingen haltende hund, mener Haaland, som postet videoen og en lang forklaring på Facebook.

Kan ikke overprøve

Haaland klaget saken inn for sanksjonsutvalget i Norges Hundekjørerforbund, men de har ikke mandat til å overprøve juryen. Nå er saken sendt tilbake til styret. President Siri Barfod sier til NRK at de vil behandle den raskt, men at de neppe kan overprøve avgjørelsen. Dermed kan Domsutvalget i Norges Idrettsforbund bli neste instans.

Eilert Hesthagen ledet juryen, men vil ikke kommentere detaljene overfor NRK, ettersom dette nå er en sak for styret. Men han mener juryen hadde god oversikt over saken, også over Haalands argumenter, da de fattet sin avgjørelse.

– Ble hun konkret forelagt anklagene om at en hund skulle ha haltet i mål?

– Det husker jeg ikke i farta, sier Hesthagen.

Mistet all tillit

Haaland vant den lengste distansen i Finnmarksløpet i 2009 og 2012, og Finnmark var hovedmålet også i år.

– Men under Finnmarksløpet vil vi kjøre under det samme reglementet, med samme dommere og samme sjefveterinær. Jeg har ikke tillit til noen av dem etter dette, og føler meg virkelig urettferdig behandlet, sier Haaland.

– Det er jaggu godt det var jeg som ble utsatt for dette. Jeg har bein i nesa og kan si ifra: Dette er totalt uakseptabelt.