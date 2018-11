Professor mener regjeringa har gitt Stortinget uholdbar og mangelfull informasjon.

– Det er helt klart nå at denne saken skulle vært behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen, og ikke i næringskomiteen. Saken bør forberedes for riksrett, sier professor Trond Nordby.

Professor Trond Nordby mener regjeringa ikke har overholdt sin informasjonsplikt til Stortinget. Foto: UIO

Forsvarsministeren avviser kritikk

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker ikke å bli intervjuet nå, men vil bli sitert på følgende:

– Satellittsamarbeidet fører ikke til noen militarisering av Arktis. Dette handler om bedre sikkerhet og bedre kommunikasjon primært for sivile formål, men også for militære formål – for dem som ferdes der.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier satellittene primært er for sivile formål. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Så spørs det da om de to nye statseide satellittene for nordområdene i hovedsak er for sivile formål. Ifølge godt informerte kilder i Forsvarsdepartementet skal satellittene etter planen ha tre system, alle kan bli brukt av det amerikanske forsvaret.

For det første skal satellittene ha amerikanske militære instrumenter, som skal gi sikret og lukket smalbåndkommunikasjon, kun til amerikanske militære styrker. Systemet skal kunne fungere også under en eventuell atomkrig, og da blant annet sende ordrer til amerikanske atomubåter.

For det andre skal satellittene ha utstyr det norske Forsvaret skal bruke for bredbåndskommunikasjon, men dette er teknologi som det amerikanske forsvaret også forhandler om å bruke.

For det tredje skal et hittil ukjent kommersiell selskap ha kommunikasjonsutstyr for bredbånd i satellittene, et selskap som Pentagon også er interessert å inngå en kontrakt med.

De nye norske satellittene skal gå rundt jorda, og skal gi kommunikasjon i arktiske strøk kloden rundt. Foto: Space Norway

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må nå for tredje gang svare Stortinget om de omstridte satellittene.

Bakgrunnen denne gangen er at forsvarsministeren har innrømmet at de sivile satellittene er militære mål, og kan gjøre at Norge blir dratt inn i en stormaktskonflikt.

Nye runder i Stortinget

SVs leder Audun Lysbakken sier at denne saken ennå ikke er over.

– Dette er opplysninger som Stortinget ikke hadde da saken ble behandlet som en ren næringssak tidligere i år. Det mener jeg er oppsiktsvekkende og viktig. Nå må vi få vite hvor lenge regjeringen har vært klar over det.

– Hvis regjeringa var klar over det da saken ble behandla i juni, hva da?

– Jeg mener vedtaket om ja til de nye satellittene er gjort på sviktende forutsetninger. Hvis regjeringa var klar over dette uten å opplyse Stortinget om det, så mener vi at dette kan bli en sak for kontrollkomiteen, sier Audun Lysbakken.

SVs leder Audun Lysbakken sier saken komme til å bli behandlet i kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stormakter og krigføring

Etteretningstjenesten har tidligere opplyst at stormaktene mener verdensrommet vil bli avgjørende i framtidige konflikter. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på sin side har understreket i Stortinget at det ennå ikke er undertegnet en avtale med USA. Planen er at det skal skje første halvår neste år.

En tilnærmet samlet opposisjon på Stortinget har vært opptatt av regjeringas informasjonsplikt til Stortinget og offentligheten.

Rødt mener saken bør behandles av kontrollkomiteen. Rødts leder Bjørnar Moxnes mener det er svært viktig å få klarhet i hva regjeringa visste og hva den holdt skjult, da den gikk til Stortinget og ba om en milliard kroner.

– Vi trodde det var til bredbånd for nordområdene, men det viste seg å være et prosjekt for å koble Norge til USAs atomkrigsystemer og bryte med det som har vært vår atompolitikk i mesteparten av etterkrigstida, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier at av alt denne regjeringa har gjort for å adlyde USA, er kanskje dette noe av det mest uansvarlige og skadelige for Norges sikkerhetsinteresser. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Senterpartiet er heller ikke ennå ferdig med saken. Forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete vil avvente skriftlig svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen før partiet bestemmer seg hva det vil gjøre videre.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal tirsdag svare Stortinget skriftlig på SVs nye spørsmål. Etter det NRK kjenner til kan svaret også føre til et nytt såkalt dokument-8-forslag, noe som betyr nok en ny debatt og behandling i stortingssalen.