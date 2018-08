Tok storlaks med tre tusen følgere på direkten – blir beskyldt for dyreplageri

Det tre og en halv times lange laksedramaet i Lakselva i Porsanger i Finnmark fredag ble fulgt av tre tusen mennesker på det meste.

Den 21,5 kilo store laksen var krøka, det vil si at kroken ikke hadde festa seg presist i gapet på fisken, men et annet sted. Hovedregelen er da at fisken skal settes ut igjen.

«Du burde skamme deg», var en av kommentarene.

Vurderte laksen som utmatta

Men bare rett før Jarand Pedersen fikk fisken på land, så han at den var krøka.

– Folk som har fiska laks vet at en laks som har blitt kjørt i tre og en halv time aldri vil overleve etter det.

– Hvilke vurderinger gjorde du da du fikk laksen på land?

– Hadde jeg kjørt laksen mye kortere så hadde det vært en enkel vurdering. Da hadde jeg satt den ut igjen. Men når jeg hadde passert to og en halv, tre timer så ble jeg og leder i grunneierforeninga enige om at den hadde minimale sjanser til å overleve. Den får stivhet i kroppen, den klarer ikke å holde seg i strømmen og dør, sier Pedersen.

Her dras storlaksen på land etter tre og en halv time. Du trenger javascript for å se video. Her dras storlaksen på land etter tre og en halv time.

Rasende kommentarer

De fleste som kommenterte fiskeopplevelsen underveis heia på Pedersen og syntes det var spennende å følge dramaet. Men ikke alle. Mange, særlig av de utenlandske følgerne av direktesendinga, var sjokkerte over at Jarand Pedersen kjørte fisken så lenge:

«Hvis lokalbefolkninga ikke vet hva en krøka fisk er, så er de søppelfiskere.»

«For en vanvittig dumhet (...)! Du burde skamme deg! Og poste dritten på elvas nettside!»

«Forferdelig hvordan de behandler fisken. Utrolig!»

«For en synd å drepe en sånn fisk.»

Sterke reaksjoner på det som skjedde, særlig fra utlandet.

– Jeg vil tenke meg om to ganger før jeg lar noen legge ut noe som helst med meg og laksefiske etter dette, sier Jarand Pedersen.

Fikk bange anelser

Det var leder i Lakselv grunneierforening, Egil Liberg, som filma fiskinga fredag. Det var også han Jarand Pedersen diskuterte laksens endelikt med da den var tatt på land.

Leder i Lakselv grunneierforening, Egil Liberg, mener det var vanskelig å forutse reaksjonene på fiskinga i Lakselva fredag. Foto: Privat

– Jeg fikk bange anelser og lurte på om det hadde vært riktig å vise dette direkte da jeg så at fisken var krøka. Men fisken var helt utmatta, og oddsen for at den skulle overleve var ikke god, sier Liberg.

– Ei kompetent vurdering

Også fra Norges Jeger- og Fiskerforbund får Jarand Pedersen full støtte. Informasjonssjef Espen Farstad har sett deler av hendelsen og hørt hva fiskeren selv sier.

– Det høres ut som ei kompetent vurdering. Det er ingen som krøker en fisk med vilje sier Farstad.

Informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad, berømmer laksefiskeren for ei kompetent vurdering da han valgte å avlive fisken. Foto: Privat

Han peker på at vi i Norge har en høstingskultur knytta til laksefiske, mens det i utlandet drives mer som sport.

– Det er kulturforskjeller. Ved ei slik direktesending inviterer vi jo verden inn i den diskusjonen, og vi må være forberedt på kritikk, sier Espen Farstad.