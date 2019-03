Tidenes bryllupsreise ble suveren seier

– Jeg visste før start at jeg hadde et godt spann, sier Wærner fornøyd etter innkomsten 1445.

Han sier det er «helt greit» å ha klart å vinne begge store løp i år, både Finnmarksløpet og Femundsløpet.

– Ofte er det jo slik at vinner man ett løp, så feiler man i det andre, sier han.

Og at bryllupet dagen før bidro til seieren ser han ikke bort fra.

– Det bidro sikkert en ekstra piff, men nå skal jeg sove litt erkjenner vinneren.

Thomas Wærner skryter av hundene. – De kunne gått enda lenger, mener han. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Dermed gjentok Wærner også bragden fra 2013 – for også da kom kjøreren fra Nord-Torpa, vest for Lillehammer, først i mål i Finnmarksløpet. I fjor måtte han derimot bryte på grunn av syke hunder.

I 2015 ble Thomas Wærner for øvrig Rookie of the year i Iditarod med en 17.-plass.

Ingen har trolig heller ikke gifta seg som en del av «oppvarminga» til det 1200 km lange løpet. Thomas og veterinær Guro Byfuglien giftet seg nemlig i ishotellet i Alta bare ett døgn før start.

Guro Byfuglien og Thomas Wærner giftet seg på ishotellet i Alta dagen før start på årets Finnmarksløp. Foto: Finnmarksløpet

Men det var ikke bare giftermålet som gjorde at Thomas Wærner før starten på løpet var optimistisk.

– Vi har et spann som er klare for å gå skikkelig langt, uttalte han for ei uke siden.

En av favorittene

Og Wærner ble i forkant av løpet regna som den største favoritten sammen med amerikanske Dallas Seavey. Men amerikaneren måtte gi seg halvveis i løpet fordi hundene var støle og klarte ikke å yte som forventa.

En av de andre favorittene var svenske Petter Karlsson, som gjennom store deler av løpet har knivet om 1.-plassen med Wærner. Men fredag holdt veterinærene han igjen ved sjekkpunkt Karasjok fordi hundene var tynne og prega av diare. Og det etter at han selv på natta måtte til lege, og det ble konstatert en nerve i klem som medførte prikking i armene.

Fredag formiddag jobbet han likevel intenst med å få mat i hundene slik at han kunne fullføre løpet, og måtte bare erkjenne at kampen om seieren definitivt var over. Mens Thomas Wærner mottok jubelen i Alta, jobbet han fortsatt med å få hundespannet klar til å få fullført.

Mens Thomas Wærner går i mål sitter Petter Karlsson fortsatt i Karasjok og venter på at hundene skal komme til hektene. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Og dermed suste Kristian Walseth opp som nummer to. Inn til Karasjok kjørte han for øvrig raskest av alle. Han passerte Joatka kl. 1223, om lag to timer etter Thomas Wærner.

Alta-kjøreren Walseth ble nummer fire i fjorårets løp og har kontroll på andreplassen foran Birgitte Næss.

Kristian Walseth startet som nummer to ut fra sjekkpunkt Karasjok Foto: Ksenia Novikova / NRK

Full fart på sjarmøretappen

Klokka 1030 i formiddag ankom vinneren løpets siste sjekkpunkt, Joatka fjellstue. Da kunne han rapportere om et løpsvillig spann og god stemning. Og da hadde han ledet den 1200 kilometer lange kraftprøve helt siden sjekkpunktet i Øvre Pasvik, altså mer enn halve løpet.

Se video med Thomas Werner like før ankomst til Joatka Du trenger javascript for å se video. Se video med Thomas Werner like før ankomst til Joatka

– Det er mye som har klaffa og hundene har nesten vært ukontrollerbare i sin løpsiver, fortalte han.

– Nå føler jeg meg ganske trygg, fortalte han og suste umiddelbart videre på ferden mot mål i Alta.

Og dit kom han nøyaktig klokka 1438. Neste konkurrent, Kristian Walseth, lå da knappe to timer bak.