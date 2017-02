Terapeut: – Lettere å finne varig kjærlighet på nettet

– Man er bare et tastetrykk unna å finne en som er singel og interessert i et møte. Det er et fantastisk teknologisk hjelpemiddel for å finne kjærlighet, sier psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum i parweb.no.

Psykolog Andreas Løes Narum forteller at det er mange positive aspekter ved nettsjekking. Men folk bør også være oppmerksomme på at det er en risiko for å bli hekta. Foto: Arild Opheim / NRK

Aldri før har så mange brukt apper og nettsider til å finne den store kjærligheten. Måten tjenestene sorterer oss inn i like grupper gjør at flere finner forhold som varer, mener parterapeut.

Færre skilsmisser

I folkefattige områder gjør nettdating det lettere å komme i kontakt med likesinnede.

Dagens digitale sjekkearena kan rett og slett gjøre det lettere å finne en kjæreste man passer bedre med, sier parterapeuten.

– Nå er det mulig å finne en match på nettet som er lik deg selv, en mulighet som ikke har vært der før.

Ikke siden 80-tallet har antall skilsmisser per år vært lavere enn nå. Antall skilsmisser i 2016 var 9 345, mens for 10 år siden gikk grafen over 10 000 inngåtte skilsmisser. Foto: SSB

Gjennomsnittstallene for skilsmisser de siste fem årene er de laveste siden femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstallene for separasjoner i samme periode ikke har vært lavere siden 1981-1985, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi ser at skilsmisseraten går litt ned, og det kan være fordi det skrives mye om relasjoner. Da får folk flest litt bedre kunnskap om hvilke individuelle forskjeller som spiller inn når man skal prøve å få til et fint samliv, sier Løes Narum.

– Hun her er glad i turer i skog og mark, det liker jeg også, sier Jon Petter, som tar en av sine jevnlige sveip gjennom Tinder. Han er en av mange som leter etter den store kjærligheten på datingappen Tinder og nettet. Foto: Gyda K. Hesla / NRK

Like barn leker best

For det er rett og slett en myte at forskjeller tiltrekker hverandre, sier parterapeuten.

– Vi tiltrekkes kanskje av det, men forskning viser at det er bedre å være lik enn å være veldig ulike, sier Løes Narum.

– Ulikheten fører til mer friksjon i forholdet, og takler man ikke ulikhetene med respekt og toleranse, så kan det bli mer enn man orker.

På Tinder er kjærligheten bare noen få tastetrykk unna. Foto: Gyda K. Hesla

Startet egen datingside

Nettopp dette var årsaken til at Morten Gulliksen dannet det som nå er blitt Norges største datingside.

– Det begynte i 2001, da jeg ønsket å finne noen som matchet meg godt. Det var ikke så lett, så jeg tenkte at her må jeg gjøre noe, sier gründeren av Sukker.no.

Rundt 150.000 personer er nå innlogget årlig på datingsiden, og totalt har over 750.000 per 2016 opprettet profil på siden.

Gründeren mener man bruker tjenester som dette stadig mer fordi man i større grad ønsker å møte noen som har like interesser og kvaliteter som en selv – og at det da vil resultere i et forhold som varer.

– På Sukker sorterer vi folk etter hvor godt de matcher hverandre, så her gjøres en ryddig jobb uten at man trenger å date tusen stykker før man finner den riktige, sier Gulliksen.