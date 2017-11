Telefonstorm til politiet i Finnmark etter lysglimt på himmelen

– Det sees over hele Finnmark nå, så det i hvert fall ikke noen rakett, sier operasjonsleder Jan Olav Schjølberg til NRK.

Det er tidligere meldt om at det skal komme lysfenomener på himmelen i kveld, men likevel får politiet ganske mange henvendelser.

– På et sted som heter Bæskades var det noen som så det som beskriver det som "et flammehav". Vi er ikke hundre prosent sikker på hva det er enda, men det er ikke en ulykke, sier han.

Filmet lysglimtet over Kirkenes

NRK har torsdag kveld fått kontakt med Alexander Flå som fikk filmet ildkulen på E6 mellom Kirkenes og Hesseng.

Filmopptaket ble gjort med dashbordkameraet hans, og viser klart noe som daler ned før det ser ut til å eksplodere.

Det har blitt gjort flere observasjoner i Nord-Norge i kveld.

En tipser ifra Troms skriver at hun sitter på et fergeleie på Storstein og ser en brennende ildkule som detter ned i øst.

– Det så ut som en meteoritt eller noe annet som har falt ned fra stor høyde. Den falt med en tydelig hale og endte opp i et stort lysglimt rett før den landet, skriver May-Linn Lønningen.

På Youtube er det en Johannes Karhula som har lagt ut en video fra det som angivelig viser ildkulen i kveld.

Laila Ulvenes i Valjok i Øst-Finnmark forteller at hun også fikk med seg lyset. Hun er nesten 80 år, og forteller at lysglimtet var nærmest rødt når det kom over bygda der hun bor, før det forsvant over fjellene på finsk side.

– Jeg tenkte det kunne være meteoritt eller forsøpling fra rommet som brant opp. Det var nifst. Det var som om det var brann på himmelen, og så var det over på noen sekunder, sier hun.

Knut Jørgen Røed Ødegaard mener det dreier seg om en ildkule i Finnmark. Foto: Nyhetsspiller

Ødegaard: – En ildkule

NRK har forsøkt å få tak i astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard, men det viser seg at han er på vei på scenen for en forestilling.

Til Dagbladet sier den kjente romentusiasten at dette antakelig var en ildkule, altså en lyssterk meteor. Ifølge leksikonet kan en ildkule være ledsaget av lyd, og banen avsluttes av og til med en eksplosjon, som finner sted i flere kilometers høyde

– Jeg tror ikke jeg har så mye å tilføye. Dette er ikke farlig, det er helt vanlig og ikke noe å gå av skaftet for, sier han.

Trolig kommer denne i forbindelse med det NRK allerede har meldt om at skal komme:

Natt til 17. og 18. november kommer det to store meteorsvermer.

Ifølge nettstedet Himmekalenderen er det over 19 år siden opphavskometen passerte vår del av solsystemet, men støvkornene den legger igjen treffer oss år etter år.

– Denne kometen passerer jorden med 33 års mellomrom, men svermene oppstår likevel når jorden passerer gjennom kometens bane. Langs den elliptiske banen ligger støv på størrelse med sandkorn. Jorden kolliderer med disse i opp mot 250.000 kilometer i timen, forteller seniorforsker ved Norsk Romsenter Pål Brekke.