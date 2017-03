Tana-lakseavtalen: Vraka i går – godkjennes neste uke

Leder i Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen (V), havna i mindretall under komitebehandlinga av laksefiskeavtalen for Tanavassdraget i går. Han går inn for å godkjenne den omstridte avtalen.

Det vil også Stortinget etter all sannsynlighet gjøre når det skal behandle saken neste uke.

– Når denne avtalen blir vedtatt, slik det virker som, blir det et enormt og spesielt ansvar å følge den opp, sier Ola Elvestuen.

Leder i Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen (V), sier det er et stort problem at lokale instanser er imot laksefiskeavtalen med Finland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kan evalueres hvert år

Fem år har det tatt de norske og finske forhandlingsdelegasjonene å bli enige om en ny avtale som skal regulere laksefisket i Tanavassdraget.

– Tanavassdragets Fiskeforvaltning skal involveres og gis ansvar og laksebreveierne skal ha sine interesser ivaretatt. Man må bygge på den fleksibiliteten som ligger i avtalen, blant annet med årlige evalueringer.

– Og alle må huske at mer laksefiske får man bare ved at bestandene bygges opp igjen, sier Elvestuen.

Men det er stor uenighet om kvaliteten og legitimiteten til avtalen, særlig fordi sametingene både i Finland og Norge, Tana og Karasjok kommuner, laksebreveierne og Tanavassdragets Fiskeforvaltning går imot avtaleforslaget i sterke ordelag.

– Det er et ordentlig problem, og det gjør at dette har vært kjempevanskelig. Dette er en fryktelig vanskelig og komplisert sak, og det har vært vanskelig å ta en avgjørelse, sier Ola Elvestuen.

Sterk lokal motstand

Alle de nevnte institusjonene vil ha avtalen tilbake til forhandlingsbordet. De føler seg overkjørt og mener at Tanaloven er brutt. Tanalovens formål er å sikre de særskilte rettighetene lokalbefolkninga har til fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane.

Den regulerer også konsultasjonsordninga med Sametinget og lokale instanser.

Ola Elvestuen mener at loven ikke er brutt, men at det likevel bør være lov å kritisere departementet for måten de har håndtert forhandlingene på.

Striden har stått om sluttforhandlingene hvor Tanavassdragets Fiskeforvaltning ikke ble tatt med.

Finske hytteeiere

– Jeg tror heller ikke at det ikke er noen som syns det er positivt at de finske hytteeierne får de fiskerettighetene det nå ligger an til.

– Men spørsmålet er om dette er alvorlig nok til at man skal avvise hele avtalen, også i en situasjon hvor den finske Riksdagen allerede har godkjent den, sier lederen for Stortingets energi- og miljøkomite.