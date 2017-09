Syv personer smittet av sjelden salmonella

– Prøvene av pasientene er tatt i slutten av august, og samtlige er antatt smittet i Norge. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de syv personene, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Personene som er smittet er mellom 19 og 60 år. To personer er bosatt i Finnmark, men også personer fra Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo er smittet.

DNA-profilen til bakterien er aldri sett tidligere i Norge, hverken hos mennesker, dyr eller i matvarer.

– Det er ikke noen symptomer utover det vi vanligvis ser, som diaré, feber og magesmerter. Så det ser ikke ut som dette er mer alvorlig, forteller avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold til NRK.

– Nå jobber vi etter vanlige rutiner for utbruddsetterforskning. Vi har litt jobb å gjøre for å nøste oss fram, og vi vet at dette er arbeid som kan ta tid, sier hun.

Avdelingsdirektør for avdelingen Smitte fra mat, vann, og dyr i Folkehelseinstituttet, Line Vold. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Leter etter smittekilden

Nå samarbeider instituttet med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

Det gjennomføres intervjuer med pasientene, og tas prøver fra hjemmene.

– Når de har felles DNA-profil, er det en indikasjon på felles smittekilde. Da kan vi se om vi har en kilde som for eksempel skal fjernes fra markedet om det er en matvare, sier Vold.

For å unngå å overføre smitte til andre, oppfordrer hun at personer med diaré er nøye med håndvask etter toalettbesøk og før matlaging.

Bakterien er en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium, som gir betennelse i magesekken, feber og blodig avføring og slim.

Pal Ivan er smittevernoverlege ved sykehuset i Hammerfest. Foto: Allan Klo/NRK

I utgangspunktet ikke farlig

Folkehelseinstituttet ønsker ikke å gi ut informasjon om pasientene befinner seg på sykehus, eller har vært hos fastlegen for å få påvist smitte.

Pal Ivan, smittevernoverlege ved sykehuset i Hammerfest, forteller at salmonella i utgangspunktet ikke er en farlig sykdom.

– De aller fleste tåler å gå gjennom en slik sykdom uten større komplikasjoner. Men for de med svekket helse kan en slik sykdom være farlig, sier han.

For friske personer vil de fleste klare seg bra uten noen for form aktiv behandling, forteller Ivan.

– Man kan også behandle med antibiotika får å dempe infeksjonen også, sier han.

Forebygging av smitte

Disse rådene lister Folkehelseinstituttet opp for å forebygge smitte av salmonella: