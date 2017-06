Syklist til sykehus etter sammenstøt med tilskuer

Oppdatert:

– Pasienten er kommet inn, og har vært undersøkt. Det er foreløpig usikkert hva undersøkelsene viser, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader.

Det sier pressevakt Per-Christian Johansen på UNN til NRK.

Nødetater rykket ut

Rundt klokken 11 lørdag formiddag mottok politiet i Vest-Finnmark melding om at en syklist, som deltok på det lokale sykkelrittet, hadde havnet utenfor veien og truffet en kvinnelig tilskuer. Ulykken skjedde ved Kviby, utenfor Alta i Finnmark.

Politi, ambulanse og Sea King rykket ut til stedet.

– En mannlig syklist er fløyet med Sea King til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og den kvinnelige tilskueren er fraktet videre fra stedet med ambulanse, sier redningsleder Alf Hågensen i HRS.

I følge avisa iFinnmark er både den mannlige syklisten og den kvinnlige tilskueren i 60-årene.

Arrangert for første gang

– Ifølge helsevesenet skal syklisten være relativt hardt skadet. Kvinnen skal være lettere skadet, sier operasjonsleder Lars Gaupset i Vest-Finnmark politidistrikt.

Gaupset sier til NRK at veien på stedet er ikke stengt av, og at sykkelrittet foreløpig går som normalt.

Ifølge nettsidene til Norges sykkelforbund inneholder dagens sykkelritt tre forskjellige øvelser: tempo, bakkeløp og fellesstart. Det var under starten til det første rittet, et 12 kilometer langt temporitt, at ulykka skjedde.

Det er første gang sykkelarrangementet «Skogen Z5» arrangeres.