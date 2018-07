Syklet fra Hellas til Nordkapp – på håndlagede tresykler

– Vi vil vise at alt går an! utbryter en ekstatisk Paul Efmorfidis.

Den 60 år gamle grekeren har sittet på sykkelsetet siden 28. mars, og mandag kveld ankom han sin endelige destinasjon: Nordkapp.

Greske Paul Efmorfidis er 60 år og en bærekraftig gründer. Ifølge de som kjenner ham er han også like sprek som en 20-åring – dermed var det nærmest som koseturen å regne for ham å sykle fra Kreta til Nordkapp. Dette bildet er fra Flå. Foto: Privat

Han og følgesvenn Sofia Daminaki har syklet drøye 12.400 kilometer siden de satt ut fra Kreta. Turen har gått gjennom blant annet Hellas, Italia, Spania, Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og – selvfølgelig – Norge.

Den siste etappen fra Oslo har de også fått følge av Dimitris Tsetsilas.

Det er heller ikke hvilke som helst sykler de har syklet på. Det er håndlagede tresykler, med kun to gir.

– Alt er laget av solid tre. Det er ingenting skjult inni her, ler Efmorfidis.

For en sunn livsstil

Efmorfidis er gründer bak merket Coco-Mat, som produserer bærekraftig soveromsmøblement. Gjennom et samarbeid med universitetet i Aten har han utviklet disse tresyklene, som et slags biprodukt.

Syklene er produsert med minimalt miljøfotavtrykk, og det er grekerens engasjement for bærekraftig miljø og en sunn livsstil som gjorde at han satte ut på den lange reisen.

På disse syklene har grekerne syklet helt fra Kreta. Selv om selve sykkelrammen er laget av tre, kommer man ikke utenom at dekkene er laget av gummi. Foto: Kjell-Bendik Pedersen / Radio Nordkapp

Han påpeker at de valgene man tar og den måten man lever på har mye å si for hvor lykkelig man er og at det kan bidra til å forbygge sykdommer som for eksempel brystkreft.

– Så vi har gjort dette for brystkreft. For å skape oppmerksomhet om en sunn livsstil, sier han.

Verken mobil eller penger

Et annet formål med turen har vært å bli kjent med folk på tvers av grenser. Derfor hadde Efmorfidis og hans følgesvenner bevisst valgt å ikke ha med seg verken mobiltelefon eller penger.

Paul Efmorfidis og Sofia Daminaki i samtale med Nordkapp-ordfører Kristina Hansen. – Hun har tatt godt imot oss, sier Efmorfidis. Foto: Kjell-Bendik Pedersen / Radio Nordkapp

– Denne turen er unik. Du kommer i kontakt med mennesker, med naturen, du ler og har det gøy, smiler Efmorfidis.

– Du har ikke penger, men da drar du til et hus og spør om de vil gi deg noe å spise. Sånn skaper man kontakt.

De har heller ikke hatt med seg ekstra tøy, og har måttet vaske de klærne de har hatt på seg underveis.

– Å leve på en sånn enkel måte er vakkert. Du bekymrer deg ikke for noe – du bare tenker på hvordan du skal nyte naturen.

– De er gale

Da syklistene kom til Nordkapp ble de tatt imot av ordfører Kristina Hansen.

– Jeg har sagt til dem at de er gale, ler hun.

– Samtidig er det kult at de har startet fra Kreta og kommer til Magerøya – de har syklet fra en øy til en annen. Og det at de gjør dette for en god sak – for å sette fokus på hvordan man lever – det er fint.