Sykler Norge på langs – campet i katedralhagen

Et fiffig syn møtte de som befant seg ved Nordlyskatedralen onsdag morgen. Der hadde nemlig noen satt opp et telt for natta som var.

Med kontorer rett ved, tok NRK turen over plenen for å pirke litt i teltduken og finne ut hvem som befant seg inni.

Der fant vi en søvndrukken bergenser ved navn Eskil Digernes.

– God morgen, sa han litt spørrende da vi «banket på», og han trakk et lettelsens sukk da han skjønte at det var verken politi eller kommune som stod der, men bare kringkastingen.

Åndelig ro

Etter å ha våknet litt til kunne den 24-årige naturfotografen fortelle at han i går hadde syklet 110 kilometer fra Sørstraumen i Troms. Da han «dautrøtt» ankom Alta og så hagen utenfor Nordlyskatedralen, syntes han den virket som et egnet sted for å slå leir.

– Det var så fint her, og jeg tenkte at denne flotte plenen må nå brukes, lo han, og la til:

– Natten har vært aldeles nydelig. Jeg sov som en stein!

– Har du følt en slags åndelig ro?

– Det kan være. Hahaha!

En godt egnet teltplass, tenkte bergenseren, og slo opp leir utenfor Nordlyskatedralen. Natten ble preget av en åndelig ro. Foto: Kenneth Strømsvåg / NRK

– Du har ikke hatt noe uønsket besøk heller?

– Jeg har sovet så godt, så hva som har skjedd rundt meg aner jeg ikke. Men alt på sykkelen min står sånn som det stod, så jeg regner med at nordlendinger er fine folk!

Kirkenes er målet

Selv om han kom fra Sørstraumen i går, startet Eskils reise langt før det. Hele sommeren har han brukt på å sykle langs norgeskysten, helt fra Kristiansand.

– Målet med turen er å oppleve Norge. Jeg har for eksempel aldri vært i Finnmark før, fortalte han.

– Nord-Norge er vanvittig svært. Jeg tror ikke de fleste søringer, som de kaller oss, aner hvor stort det er!

Bergenseren sykler langs hele norgeskysten for å oppleve, se og nyte Norges land. Her fra da han campet på Senja. Foto: Eskil Digernes

Det har med andre ord blitt mange teltinger på Eskil de siste ukene, og flere skal det bli.

– Jeg regner med at jeg har 15 dager igjen, før jeg kommer til Kirkenes, som er siste destinasjon, fortalte han.

Spørsmålet er da om det blir flere katedralovernattinger. Det er heller usikkert.

– I går var jeg så sliten at jeg bare benyttet denne plenen, men vanligvis pleier jeg å legge meg mer skjult, hehe.

Ikke så sanitært

Kirkeverge i Nordlyskatedralen, Gunnar Tangvik, innrømmer at han ikke hadde fått med seg at bergenseren brukte hagen som campingplass.

Gunnar Tangvik er kirkeverge i Nordlyskatedralen. Han hadde faktisk ikke fått med seg engang at hagen ble brukt som campingplass. Foto: André Bendixen / NRK

Han understreker at det er en offentlig park, og synes at det er hyggelig at folk bruker området.

– Samtidig er det kanskje ikke så egnet for å slå opp telt. Spesielt om flere gjør det kan det bli et problem, med tanke på sanitære forhold, sier han.

– Men en flott park, det er det!