Svovelrøyk tvang finnmarkinger innendørs

Ved Svanvik målestasjon i Finnmark ble det på fredag registrert svært høy forekomst av svoveldioksid (SO 2 ) i luften. Det er langt fra første gang vinden tar med seg utslipp fra russiske smelteverk til Norge.

Høye nivåer av SO 2 i luften kan gi helsekonsekvenser for utsatte grupper. Etter å ha fått beskjed om forurensingen fra Norsk institutt for luftforskning (NILU), var Sør-Varanger kommune rask med å advare innbyggere i Svanvik-området.

Oskar Njaa jobber i Bellonas i russlandsavdeling. Foto: Maya Boutroue Vedeld/Bellona

Produksjonen på de russiske smelteverkene ble redusert til et minimum fredag kveld etter at media skrev om saken. Lørdag formiddag har forurensingen blåst over, men Bellona mener norske myndigheter må stille krav til naboer som forurenser.

– Norge må be Nornickel presentere en plan for hvordan selskapet skal få ned utslippene sine, hvor mye de skal kutte og innen hvilken tid, sier Oskar Njaa. Han er rådgiver i Bellona med Russland og Øst-Europa som spesialfelt.

Savner informasjon

Norge har siden tidlig på 90-tallet forsøkt å påvirke russiske myndigheter og Nornickel til å redusere forurensingen.

De siste to årene har selskapet innført ny teknologi og redusert utslippene, men i januar har NILUs målinger to ganger vist SO 2 -verdier over faregrensen.

– Vi ser at problemet ikke er i nærheten av å være løst. Nornickel ser etter mer miljøvennlige løsninger, men det er for lite informasjon om hvilke løsninger de velger og hvilken effekt de forventer av tiltakene, sier Njaa.

Utslipp fra smelteverket i Nikel forurenser ikke bare i Russland, men også på norsk side av riksgrensen. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Miljøbanditter i Arktis

De russiske fabrikkene til Nornickel (tidligere Norilsk-Nikel) ligger bare åtte kilometer fra grensen til Norge. Utslippene som fraktes med luften forurenser grunnvann, elver og innsjøer. Når luftforurensingen er høy, kan personer med hjerte- og karsykdommer og luftveislidelser oppleve negative effekter.

Innbyggere i Svanvik merket at lufta luktet svovel, og de fikk metallsmak i munnen, fortalte de til Sør-Varanger avis på fredag.

– Dette er miljøkriminalitet. Utslippene er en tragedie for innbyggerne i Nikel og for oss, sier ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen.

Rune Rafaelsen har i årenes løp vært i kontakt med flere klima- og miljøvernministre for å gjøre noe med nikkelverket. Mandag sender han brev til Ola Elvestuen. Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Han mener både norske og russiske myndigheter må komme på banen og ta kontakt med eierne av Nornickel. På mandag skal han sende brev til klima- og miljøvernministeren og be om handling.

– Eierne er steinrike milliardærer, og de har råd til å rydde opp. Noe annet er helt uakseptabelt, sier Rafaelsen.

